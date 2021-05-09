Шуточная криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как ее упомянул Илон Маск на шоу Saturday Night Live. Бизнесмен пытался объяснить ведущим передачи, в чем суть цифровой монеты, но в конце согласился, что "это разводка"

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Шуточная криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как ее упомянул Илон Маск на шоу Saturday Night Live. Бизнесмен пытался объяснить ведущим передачи, в чем суть цифровой монеты, но в конце согласился, что "это разводка".

Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как ее упомянул миллиардер Илон Маск в эфире комедийного шоу Saturday Night Live. Как пишет Bloomberg, до появления Маска в телепередаче стоимость токена поднималась до рекордной отметки в почти $0,73, однако во время эфира она обвалилась до 51,4 цента (30%). По данным CoinGecko, на момент публикации (11:54 мск) Dogecoin торговался по $0,53, потеряв в цене 24% за последние 24 часа. По состоянию на 15:00 мск криптовалюта потеряла 34,2%, торгуясь по $0,47.

Reuters отмечает, что энтузиасты индустрии криптовалют в течение нескольких дней ждали заявлений Маска на Saturday Night Live, так как твиты предпринимателя в этом году превратили некогда малоизвестный Dogecoin в "мечту спекулянта".

В одном из скетчей Маск, выступая в образе финансового эксперта, пытался объяснить ведущим SNL, в чем суть криптовалюты Dogecoin. Он отметил, что монета была создана в качестве шутки на основе мема, но теперь "приобрела вполне реальные масштабы". "Это будущее валют, неудержимый финансовый инструмент, который захватит мир", - отметил Маск.

Когда его собеседники все равно не поняли, что же такое Dogecoin, бизнесмен сказал, что это просто "криптовалюта, которую можно обменять на обычные деньги". "А, так это разводка?", - спросил один из ведущих. "Да, это разводка", - согласился Маск и засмеялся.

В начале телепередачи, которая вышла в эфир накануне американского Дня матери (празднуется во второе воскресенье мая), Маск также вывел на сцену свою маму Мэй Маск. Она пожелала сыну удачи и сказала, что очень ждет своего подарка. "Надеюсь только, что это не Dogecoin", - отметила мама предпринимателя. "Именно он", - ответил Маск.

Lloyd Ostertag stopped by the desk to talk cryptocurrency. pic.twitter.com/cuILxOBJlj — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) May 9, 2021

Ранее глава Tesla написал пост в Twitter, в котором призвал "с осторожностью" инвестировать в криптовалюты, хотя и признал, что это "многообещающий" актив. К твиту Маск прикрепил опубликованный в феврале видеоролик с YouTube-канала TMZ. На видео он заявляет, что инвестировать накопленные в течение жизни сбережения в криптовалюту - это "неразумно". "Но если вы хотите поспекулировать и, не знаю, повеселиться, есть хорошие шансы, что крипто - это будущая валюта Земли", - отмечает миллиардер.

На видео Маск также говорит о Dogecoin. "Судьба любит иронию <...> Какой исход был бы самым ироничным? Тот, при котором валюта, изобретенная в качестве шутки, на деле становится реальной валютой", - отметил он.