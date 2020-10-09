Траст Михаил Хабаров

Траст

Следователи задержали главного исполнительного директора банка непрофильных активов "Траст" Михаила Хабарова в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Слащев.

Накануне топ-менеджера вызвали на допрос в Следственный комитет, после которого он и был задержан. Сегодня Пресненский суд Москвы изберет ему меру пресечения, следователи просят отправить фигуранта дела в СИЗО.

В рамках возбужденного уголовного дела (ч. 4 ст. 159 УК) ранее у Хабарова дома прошли обыски. По словам адвоката, санкции суда на подобные оперативные действия не было. По данным агентства, заявление на Хабарова написал его бывший партнер по компании "Деловые Линии" Александр Богатиков. Ущерб по делу составляет 842 миллиона рублей.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат, Богатиков пожаловался на то, что Хабаров принудил его заключить соглашения об опционе и оказании услуг и, таким образов, ввел его в заблуждение. Защитник считает, что "в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло". Сам Хабаров свою вину отрицает.

Адвокат подчеркивал, что до возбуждения дела Хабаров не был опрошен, а обыски, которые состоялись у него в четверг, проходили без санкции суда. Это может свидетельствовать о заказном характере уголовного дела, целью которого является давление на Михаила Хабарова при разрешении обычного хозяйственного спора между субъектами. Комментариями Следственного комитета, а также представителей Александра Богатикова по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

В банке "Траст" заявили, что поддерживают своего сотрудника, и пообещали приложить все усилия, чтобы расследование по делу было прозрачным и объективным. Кроме того, в банке отметили, что преследование Михаила Хабарова началось после его победы в Лондонском международном арбитражном суде.

В марте 2018 года Хабаров подал в этот суд иск о причинении ущерба в связи с невозможностью исполнения опционного соглашения на покупку 30% акций "Деловых Линии", заключенного между ним и Богатиковым в 2015 году. В феврале 2020 года трибунал суда выпустил решение, по которому обязал Богатикова выплатить причиненный ущерб в сумме $58 млн и которое в настоящее время приводится в исполнение на территории РФ. В рамках исполнения решения были арестованы активы Богатикова на Кипре и в Испании.

В октябре 2019 года Хабаров подал второй иск в лондонский суд по сервисному соглашению, которое они заключили с Богатиковым в том же 2015 году и которое предусматривало ежегодное вознаграждение за услуги, оказываемые "Деловым Линиям" по повышению капитализации компании. Сумма претензий по нему составляет $25 млн.