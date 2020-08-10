Кипр и Россия согласовали поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами

romantiche / DepositPhotos 25 марта президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%

Пресс-служба Президента России

Кипр и Россия согласовали поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами, написал в Twitter кипрский министр финансов Константинос Петридес, сообщает "Интерфакс".

Сообщение он проиллюстрировал совместным фото с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, курирующим в правительстве РФ международное сотрудничество. Петридес назвал достигнутое соглашение "важным и взаимовыгодным".

Ставки налога на проценты и дивиденды из России будут повышены др до 15%. Ранее, напомним, Москва пригрозила разрывом налогового соглашения с Кипром в случае несогласия на пересмотр условий соглашения и отмену всех льгот по налогу на дивиденды и проценты.

Эту информацию подтвердил и российский Минфин. "В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сообщило ведомство.

Главой российской делегации на переговорах был Алексей Оверчук. Статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что процесс денонсации соглашения остановлен.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года. "Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - отметил он.

Также Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру.

3 августа Минфин России объявил, что инициирует процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Как поясняли в ведомстве, причина такого решения в том, что сторонам не удалось договориться об изменении соглашения в соответствии с поручением президента Владимира Путина поднять до 15% ставку налога на доходы в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории России в республику Кипр.

4 августа Минфин Кипра сообщил, что рассчитывает сохранить соглашение и что глава ведомства Константинос Петридес проведет с российской стороной финальный раунд переговоров 10-11 августа.

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного" пакета, хотя по сути она заработает только с 2022 года (то есть начнет действовать в отношении доходов за 2021 год).

Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

При этом Путин заявил о возможности выхода РФ из соглашений в одностороннем порядке, если иностранные партнеры не примут предложения российской стороны.