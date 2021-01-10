ВСЕ ФОТО 10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными

andriano_cz / DepositPhotos Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг

g0d4ather / DepositPhotos Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в декабре 2020 года

Пресс-служба Президента России

10 января вступают в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и обращения с наличными, передает "Интерфакс".

Одно из изменений коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тыс. рублей. Снятие такой суммы и выше в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Кроме того, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.

Контролю также будут подлежать почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тыс. рублей.

С 2022 года под контроль попадут наличный и безналичный расчеты по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.

Напомним, Госдума приняла федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 13 июля 2001 года. Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесениях поправок в декабре 2020 года.

Данный закон, как утверждается, направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций и что его реализация позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.