Евгениий Пригожин

Пресс-служба Правительства России Речь идет о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады

Moscow-Live / Николай Будишевский

Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили за 2020-й год госконтракты на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, пишет "МБХ Медиа". Издание основывает свою информацию на открытых данных базы "СПАРК-Интерфакс".

Речь идет о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады. По данным СМИ, конечным бенефициаром сделок является Пригожин.

Наибольшее число контрактов - 176 - досталось фирме "Руссоцкапитал". На них компания заработала более 10,5 млрд рублей. Договоры касались поставок питания в московские школы и управы.

На втором месте по числу господрядов и сумме доходов от них компания "Верона". Она за год выиграла 112 тендеров на 7,5 млрд рублей. На третьем месте "Комбинат дошкольного питания" с 81 контрактом на общую сумму в 6,5 млрд рублей. Обе эти компании получили подряды на обеспечение питанием школ и колледжей.

Также контракты получили "Школьник-ЮЗ" (5 млрд рублей), "Вито-1" (4 млрд рублей), "Вилмап" (3,3 млрд рублей), АВК (1,85 млрд рублей), "Продфудсервис" (986 млн рублей), "Московский школьник" (435 млн рублей), "Социальное питание "Центр"" (93 млн рублей), МСК (87 млн рублей), "Главная линия" (60,9 млн рублей) и "КДП-Кетеринг" (35 млн рублей). Эти компании обеспечивали питанием детсады, школы, больницы и управление делами президента.

Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.

Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге - так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.