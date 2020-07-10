Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз

Альпари / YouTube В ЦБР комментировать идею о деноминации рубля отказались, а независимые эксперты в основном критично относятся к новой денежной реформе

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Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз, пишет газета "Ведомости".

Основным аргументом в пользу такой меры известный финансовый аналитик считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн рублей, т.е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тыс. рублей наличных денег.

Как пояснил Разуваев, банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. "Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн рублей", - уверен аналитик.

Аналитик обещает, что деноминация "не будет дорогим удовольствием": основные расходы лягут на Банк России как эмиссионный центр, но не на бюджет. Коэффициент 1 к 100, по мнению Разуваева, напрашивается сам собой. "Последняя деноминация рубля в России состоялась в январе 1998 года Коэффициент был 1 к 1000. Рубль с 1998 года значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют. Самое время подумать о новой деноминации рубля", - уверен Разуваев.

В ЦБР комментировать идею о деноминации рубля отказались, а независимые эксперты в основном критично относятся к новой денежной реформе. Предполагается, что деноминация может спровоцировать панику у населения, поскольку такие меры зачастую принимаются в условиях резкого обесценивания валюты.