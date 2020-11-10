БелАЭС потребовалась замена оборудования, выработка электроэнергии остановлена

president.gov.by В день визита Александра Лукашенко 7 ноября первый энергоблок вышел на мощность 400 МВт (проектная мощность - 1190 МВт). Президент назвал запуск БелАЭС историческим моментом

president.gov.by

Белорусская атомная электростанция, которую 7 ноября посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко, приостановила производство электроэнергии в связи с необходимостью замены "определенного оборудования". Об этом "Интерфаксу" сообщили в информационном центре БелАЭС со ссылкой на Минэнерго страны, затруднившись назвать предполагаемый срок возобновления выработки.

Ранее появилась неподтвержденная информация, что первый блок БелАЭС еще 8 ноября перестал вырабатывать электроэнергию из-за взрывов нескольких трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, связанных с генератором. В сообщении говорилось, что "формально ничего из ряда вон выходящего не произошло", но "восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени" (цитата по Tut.by).

В Минэнерго вечером в понедельник заявили, что все технологические системы после энергетического пуска первого блока БелАЭС функционируют в штатном режиме, но в ходе испытаний "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования". Причины этого не указывались.

Консультант Госатомнадзора МЧС Белоруссии Олег Соболев уточнил ТАСС, что речь идет о замене оборудования "четвертого класса безопасности, которое даже не стоит в Госатомнадзоре на учете по ядерной безопасности". Таким образом, на радиационной и ядерной безопасности это не скажется.

Первый блок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября. В день визита Александра Лукашенко 7 ноября первый энергоблок вышел на мощность 400 МВт (проектная мощность - 1190 МВт). Президент назвал запуск БелАЭС историческим моментом, отметив, что Белоруссия "становится ядерной державой". Негативную реакцию стран Балтии, считающих БелАЭС небезопасной, Лукашенко объяснил "простой завистью и конкуренцией". Он также заявил, что в стране нужно построить и вторую АЭС.