Настроения негосударственного бизнеса в России осенью резко ухудшились, достигнув минимума с 2009 года. Это следует из результатов октябрьского опроса российских производителей товаров и поставщиков услуг, проведенного консалтинговой компанией IHS Markit. Большинство из них заявили о намерении повышать отпускные цены, чтобы компенсировать прогнозируемый рост издержек. А доля компаний, готовых к новым инвестициям в ближайшие 12 месяцев, впервые более чем за десять лет оказалась ниже доли тех, кто не готов к вложениям.

IHS Markit рассчитывает оценку оптимизма российского бизнеса как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В октябре 2020 года это сальдо составило всего +6% в пользу ожидающих роста, тогда как еще в июне значение показателя достигало +20% (опрос проводится три раза в год). Результат замера настроений российского бизнеса в октябре 2020 года стал самым низким за все время проведения исследований, то есть с октября 2009 года, отмечает РБК.

Устойчивое воздействие пандемии COVID-19 на спрос и деловую активность в значительной степени повлияло на ожидания компаний в отношении объемов производства, занятости и инвестиций в предстоящий год, констатировал экономист IHS Markit Шиан Джонс. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом, добавил он.

Ситуация с пандемией COVID-19 в России осложняется, признавала в конце октября вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за здравоохранение и социальную политику. По последним данным Росстата, смертность российских граждан с COVID-19 в сентябре выросла на 28% по сравнению с августом, хотя и не превысила показатели предыдущих месяцев. Всего же в России с апреля по сентябрь умер 55 671 человек с коронавирусом.

В октябре (на фоне обострения ситуации с заболеваемостью) восстановление производственной активности приостановилось, а в обрабатывающей промышленности "с очень высокой вероятностью" наблюдалось слабое ухудшение конъюнктуры, отмечает руководитель направления реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. По его оценке, электропотребление в сентябре с устранением влияния календарного, сезонного и температурного факторов оказалось на 1,4% ниже докризисного мартовского уровня. Положительная динамика перевозок основных видов железнодорожных грузов обеспечивается наращиванием объемов экспортно-сырьевых грузов, по части которых к октябрю фактически закончилось восстановление после кризисного провала весной этого года, добавил он.

Российские производители в октябре потеряли импульс к восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились, отмечал ранее Шиан Джонс. Как сообщала организация, значение индекса деловой активности IHS Markit PMI в обрабатывающих отраслях в октябре снизилось до 46,9 после 48,9 в сентябре (уровень ниже 50 свидетельствует об ухудшении ситуации).

Сальдо между компаниями, которые прогнозируют рост цен реализации, и теми, кто ждет снижения, выросло до самого высокого уровня за год (+32%). По словам экономиста IHS Markit, это связано с тем, что бизнес стремится компенсировать потенциально более высокие издержки. Прогноз по найму работников в октябре оказался самым слабым с начала 2016 года: чистое сальдо компаний, прогнозирующих набор новых сотрудников в предстоящем году, в октябре составило всего +4%, следует из обзора IHS Markit. Производители товаров были более пессимистичны в своем прогнозе в сравнении с компаниями из сектора услуг. Сальдо компаний производственного сектора, которые прогнозируют увеличение численности персонала, упало до десятилетнего минимума +3%.

Наибольший пессимизм российские производители демонстрируют в отношении своих инвестиционных планов на следующие 12 месяцев. Впервые с января 2009 года доля компаний, которые не планируют новые капитальные вложения, превысила долю планирующих - сальдо между ними ушло в отрицательную зону и составило минус 1%.

Рост заражений COVID-19 оказывает негативное влияние на потребительский спрос, а новые карантинные ограничения в регионах болезненны для бизнеса и, безусловно, сказываются на его настроениях, отмечает первый вице-президент бизнес-ассоциации "Опора России" Владислав Корочкин.

В понедельник глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до 20% кафе и ресторанов в России не пережили ограничений из-за коронавируса и закрылись. В непродуктовом ритейле оборот падал в апреле на 40%, в мае - на 30%, сообщает "Дождь".

Каждый пятый бизнесмен назвал весну 2020 года самым сложным кризисом за 12 лет

Еще один опрос с неутешительными результатами провели среди владельцев бизнесов в России специалисты Райффайзенбанка. Согласно данным опроса, 20% владельцев бизнеса назвали весну 2020 года самым сложным кризисом за последние 12 лет, когда их бизнес оказался на грани закрытия. В 2014-2015 годах и в 2008-м году в таком положении оказались только 2% и 5% предпринимателей соответственно.

В 2020 году кризис острее всего ощутили такие отрасли, как туризм, развлечения, красота и здоровье и общепит. В меньшей степени пострадали оптовая и розничная торговля. А наименее всего изменения в экономике коснулись ИТ - эта отрасль была под ударом в 2008-м году и 2014-2015 годах. При этом для предприятий в сфере медицины ни один из кризисов не был разрушительным, передает ТАСС.

По данным опроса, каждый пятый предприниматель смог воспользоваться мерами господдержки. Еще 25% планировали, но по разным причинам не смогли этого сделать. При этом большинство из них работали в отраслях, которым поддержка не полагалась. Однако были и другие причины - например, сложные процедуры или невыгодные условия программ.

Самыми популярными продуктами из государственного пакета поддержки для бизнеса стали отсрочка по налогам, кредитные каникулы и займы на восстановление деятельности после карантина. При этом, как показал опрос, многие предприниматели вернулись к привычному графику платежей после отсрочки. Так ответили 60% респондентов, владеющих бизнесом. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%, и столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели в случае возникновения трудностей стараются договориться с банком.

Главным риском 2021 года владельцы бизнеса называют снижение доходов населения и падение потребительского спроса - так ответили 45% участников опроса Райффайзенбанка. Практически каждый третий также опасается новых жестких ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Между тем в официальном прогнозе социально-экономического развития России на 2021-2023 годы не заложено новое жесткое закрытие экономики по примеру весны 2020 года и вопрос повторного введения карантинных ограничений деловой активности сейчас "не стоит в повестке", говорил РБК министр экономического развития Максим Решетников.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить общенациональный локдаун, который грозит приостановкой деятельности предприятий и бизнеса. По его словам, Россия накопила достаточно опыта в мобилизации системы здравоохранения и организации профилактики коронавируса, чтобы бороться с распространением COVID-19 и без жестких ограничительных мер. Вместе с тем "в случае объективной необходимости", с учетом рекомендаций врачей и ситуации в конкретных городах и регионах, будут приниматься "оправданные, точеные решения", которые помогут предотвратить распространение COVID-19, предупреждал он.