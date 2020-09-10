Deutsche Bank предсказал наступление "эпохи беспорядка", которая придет на смену глобализации в посткоронавирусном мире

hansenn / DepositPhotos "В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками", - пишет Deutsche Bank

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Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу, и на смену ей приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, данные которого приводит РБК

В докладе, подготовленном стратегом банка Джимом Ридом и его коллегами, говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой "вертолетных денег" и усилением роли миллениалов и более молодых поколений.

Сообщается, что беспорядок будет определять новую эпоху в течение десятилетия или больше, однако, по утверждению авторов доклада, не всякий беспорядок является плохим, а наступление нового времени не следует воспринимать как причину отказываться от покупки финансовых активов.

Так, к концу текущего десятилетия Китай может обогнать США по размеру номинального ВВП, в связи с чем между двумя конкурирующими державами может усилиться риск военного конфликта, однако, скорее всего, он примет форму экономической войны, напоминающей холодную войну СССР и США. Проявлениями экономического конфликта будут дополнительные тарифы, санкции, блокировки активов, запреты на трансфер технологий. Это приведет к формированию блоков стран: страны Юго-Восточной Азии войдут в орбиту Китая, но Япония, Южная Корея и Австралия могут оказаться в американском лагере. Китай, Россия, Евросоюз и Турция будут соперничать за влияние на Ближнем Востоке и в Африке.

Помимо этого, в Европе нарастает проблема больших долгов. На фоне растущей задолженности глобальные ставки заимствований находятся на приемлемом уровне только благодаря интервенциям центробанков, которые искажают свободный рынок. "В будущем мы увидим больше кризисов, больше беспорядка и еще больше печати денег центробанками", - пишет Deutsche Bank. А переход к политике "вертолетных денег"может привести к ускорению инфляции.

Кроме того, в посткоронавирусном мире экономическое неравенство между людьми поначалу усилится, но затем правительства, вероятно, начнут повышать налоги для состоятельных граждан и корпораций. С неравенством тесно связана и тема конкуренции возрастных поколений. По оценке Deutsche Bank, после 2030 года численность избирателей, относящихся к миллениалам и более молодым поколениям, в странах G7 станет больше численности избирателей из поколений, родившихся раньше 1980 года. Это изменит результаты политических выборов и политику в целом.

Еще одной проблемой, которую предстоит решить, станут вопросы изменения климата, которыми более обеспокоены молодые поколения. Авторы доклада считают, что еще в текущем десятилетии в мире, вероятно, будет введен углеродный налог. Сейчас его обсуждает Еврокомиссия: предполагается, что европейские импортеры стали, алюминия и других продуктов с высоким углеродным следом будут вынуждены покупать углеродные единицы - фактически эквивалент импортных пошлин.

Кроме того, нынешние высокие оценки стоимости технологических компаний либо окажутся обоснованными, что приведет к технологическим прорывам, либо будут означать повторение "пузыря доткомов" 2000 года. При этом технологическая гонка ведущих держав видится неизбежной: Китай приближается к США по расходам на исследования и разработки по паритету покупательной способности, и обе эти державы, вероятно, продолжат внедрять конкурирующие технологические стандарты.