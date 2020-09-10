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"Московский кредитный банк" (МКБ) совместно с порталом klerk.ru запустил образовательный проект, ориентированный как на действующих предпринимателей, так и на тех, кто только задумывается об открытии бизнеса.

Курс состоит из цикла видео-уроков, рассказывающих о том, как обойти "подводные камни" при открытии своего дела, посмотреть на бизнес со "стороны". Курс содержит практические советы по работе с банком, составлению кадровых документов, начислению зарплат, налогообложению, эквайрингу и электронным кассам.

"Мы хотим облегчить непростую жизнь предпринимателя, помочь реализовать бизнес идею, рассказывая о всех трудностях в оформлении документов, налоговых нюансах и непонятной отчетности. В очень простой и доступной форме мы развеиваем миф об излишне забюрократизированной системе, непреодолимости инстанций и инспекций. С этими уроками начинающие бизнесмены увереннее будут действовать на старте, а работающие на рынке смогут найти ответы на многие непростые вопросы", - говорит директор департамента МСБ Московского кредитного банка Виктор Жидков.

"Мы рады были сделать этот онлайн-курс вместе с МКБ. В сети очень много информации для начинающих бизнесменов, но проверенной и применимой на практике - мало. Этот образовательный проект сделали с особой тщательностью. Он написан простым языком, но совершенно точно никого не подведет. Всех ждем на курсе и удачи всем в бизнесе", - добавила руководитель Центра обучения "Клерка" Марина Снеговская.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 1 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru