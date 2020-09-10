natulrich / DepositPhotos Доля онлайна впервые превысила 10% от оборота российской розничной торговли

natulrich / DepositPhotos

Развитие e-commerce стало одним из главных трендов в ритейле, потому что для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж, сказал президент АКИТ Артем Соколов на саммите розничного бизнеса World Retail Russia 2020 в четверг. "Такого показателя у нас не было никогда в жизни", - заявил он.

Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19. По данным АКИТ, рынок онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года составил 1,654 трлн рублей, передает "Интерфакс".

Как следует из данных ассоциации, рынок онлайн-торговли продемонстрировал резкий рост в марте: более чем в 1,5 раза по сравнению с февралем, с 205,8 млрд рублей до 316,3 млрд рублей.

В апреле по сравнению с мартом рынок вырос еще на 9,5%, до 346,1 млрд рублей. По мере выхода страны из "нерабочего" режима и самоизоляции и возобновления работы непродовольственных магазинов объем e-commerce несколько снизился: в мае по сравнению с апрелем - на 9,3% (до 313,9 млрд рублей), в июне по сравнению с маем - на 11,4% (до 277,9 млрд рублей).

Еще одной особенностью прошедшего периода стало заметное сокращение объема трансграничной торговли: по итогам первого полугодия ее доля сократилась до 16% (268 млрд рублей) с 29% в 2019 году (586 млрд рублей). Доля покупок в локальных интернет-магазинах выросла до 84% (1,386 трлн рублей) с 71% (1,446 трлн рублей) по итогам прошлого года.