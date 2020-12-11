Каждый третий россиянин считает себя бедным, а каждый пятый уверен, что это положение не изменится

Pixabay.com Среди причин своей бедности россияне, считающие себя бедными, называют крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов и потерю рабочего места

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Каждый третий россиянин (33%) считает, что живет бедно, при этом 7% сограждан отмечают, что жили так всегда, а 12% респондентов стали бедными более десяти лет назад. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" и опубликованные на его сайте. Среди причин своей бедности россияне, считающие себя бедными, называют крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов и потерю рабочего места.

По данным ФОМ, почти две трети заявивших о своей бедности россиян, или 20% всех респондентов, уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас. Почти шестая часть сограждан, относящих себя к бедным слоям населения, или 6% всех респондентов, рассчитывает, что им за это время удастся повысить свой уровень жизни. По их словам, они надеются на чудо, перемены в работе руководства страны и улучшение ситуации в стране или же на собственные силы, прикладывая усилия для улучшения ситуации. Не знает, чего ждать в этом отношении, почти каждый пятый россиянин, считающий себя бедным, или 7% всех респондентов.

В свою очередь, практически две трети россиян (64%) относят себя людям со средним достатком, а богатыми себя назвал 1% сограждан. Напомним, пандемический кризис 2020 года привел к резкому спаду доходов населения: по итогам девяти месяцев их сокращение составило 4,3% в годовом выражении. Препятствием для восстановления доходов в 2021 году станут подавленная экономическая активность (эксперты отмечают, что вторая волна коронавируса может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, на долю которых приходится существенная часть социальных расходов.

При этом восстановление реальных доходов россиян после провала кризиса будет медленным- в лучшем случае они увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года. По словам экспертов, доходы россиян так и не смогли вернуться на уровень 2013 года, и многолетняя стагнация реальных доходов, сопровождающаяся высоким уровнем неравенства в стране, создает риски снижения доверия к государству и роста недовольства в обществе.