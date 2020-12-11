АГН Москва / Кирилл Зыков Олег Тиньков объявил о продаже части ценных бумаг TCS Group на $325 млн

АГН Москва / Кирилл Зыков

Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн, часть средств от размещения бизнесмен планирует направить на "урегулирования личных юридических проблем", а также в новый благотворительный фонд. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение TCS.

Траст разместил 10 млн 655,737 тыс. глобальных депозитарных расписок группы (около 5,3% капитала) по цене $30,50 за одну расписку. Семья Тинькова после размещения продолжит владеть 35,1% TCS Group. "Мы верим в команду, бизнес и огромный потенциал группы", - заявил Тиньков.

По словам бизнесмена, он продавал акции группы не только потому, что это идет на пользу компании, но и по личным причинам. Средства от продажи будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого планируется потратить до $200 млн. Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы для урегулирования личных юридических проблем.

Основной акционер TCS также взял на себя юридическую обязанность не продавать акции группы как минимум в ближайшие 6 месяцев. "Мы верим, что бизнес Тинькофф продолжит показывать блестящие результаты, и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил бизнесмен.

Диагноз "острая форма лейкемии" был поставлен бизнесмену в октябре 2019 года. Он прошел несколько курсов химиотерапии, удалось достичь ремиссии. О своей болезни Тиньков сообщил в начале марта 2020 года, а в апреле того же года ушел с поста главы совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. В начале июля 2020 года Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Получивший в 1996 году американское гражданство Тиньков в 2013 году по собственной инициативе вышел из него. 25 октября 2013 года принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в сумму свыше 1 миллиарда долларов.

По американским законам при выходе из гражданства США он должен был заплатить налог с этой суммы, поскольку состояние считалось проданным по рыночной цене. Тиньков же указал, что его годовой доход на тот момент составлял 205 тыс. долларов, скрыв подлинную прибыль от акций на 1 млрд долларов. Второй пункт обвинения касается финансовой декларации за пять лет перед выходом из гражданства, где Тиньков указал свое состояние в размере 300 тысяч долларов.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог 20 млн фунтов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Административное рассмотрение дела переносилось четырежды, последний раз - в ноябре. Фамилия бизнесмена фигурировала в списке дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло.