ВСЕ ФОТО При нынешних уровнях добычи в России запасов нефти хватит на 59 лет, газа - на 103 года

Pixabay.com Глава Минприроды Александр Козлов

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м

Pixabay.com

При нынешних уровнях добычи в России запасов нефти хватит на 59 лет, газа - на 103 года. Об этом сообщил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов, уточнив, что эти запасы можно увеличить, если вкладываться в геологоразведку.

По его словам, наряду с истощающимися месторождениями существуют и те, что еще не получили полную нагрузку. "В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах", - сказал министр. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т. В 2019 году Россия побила постсоветский рекорд, достигнув 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м.

В начале апреля 2021 года глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев заявил "Российской газете", что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных - только на 19 лет. "Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - добавлял он, отмечая, что запасов нефти хватит "до бесконечности", а прирост запасов по нефти и газу ежегодно превышает объем добычи.

По его словам, запасов газа должно хватить более, чем на 60 лет. "Здесь мы не видим больших проблем. Сейчас повышается коэффициент извлечения газа, мы уходим на большие глубины, на стратиграфические уровни, где сложнее работать", - отмечал Киселев. Истощение же ресурсов в традиционных регионах газодобычи приводит к поиску газа на севере Арктики, Восточной Сибири и Ямала, где создается новая транспортная и добывающая инфраструктура.