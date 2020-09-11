Moscow-Live.ru Почти 70% россиян выступают за введение гарантированного дохода для всех россия

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Большинство россиян (68%) полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, опубликованные на его сайте.

Исследование показало, что в наибольшей мере такая идея приходится по душе согражданам в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет - по 70% респондентов соответственно. 8% сограждан полагают, что такую норму вводить не стоит, среди россиян в возрасте 45 лет и старше этой точки зрения придерживается каждый десятый. При этом, согласно опросу, среди российских мужчин оказалось больше желающих иметь такой гарантированный государством ежемесячный доход, чем среди женщин - 70% и 65% респондентов соответственно.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего сторонников фиксированной выплаты наблюдается среди россиян с относительно высоким доходом: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, тогда как среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно, эта доля составляет 74%.

Опрос показал, что четверть сограждан (24%) затрудняются определиться с тем, нужна ли такая гарантированная государством ежемесячная выплата, или нет. Среди молодежи в возрасте до 24 лет таких колеблющихся около трети (30%).

Что касается оптимального размера такой выплаты, то согласно исследованию, каждый третий россиянин (32%) из тех, кто уверен в необходимости введения такой поддержки со стороны государства, указывает на уровень от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, каждый четвертый (25%) полагает, что речь должна идти о сумме до 30 тысяч рублей, 12 % сторонников такой поддержки указывают на сумму до 40 тысяч рублей, почти каждый десятый (9%) уверен, что можно поставить вопрос и о сумме до 50 тысяч рублей ежемесячно. В среднем, по оценкам Superjob.ru, сумма минимального гарантированного дохода, согласно предпочтениям россиян, должна быть в пределах 28 500 рублей.

8 сентября председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Об этом пишет РИА "Новости"."Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", - пояснил он на совещании по социальным проектам партии, отметив, что такие модели уже существуют в некоторых странах.

По словам Медведева, пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Он подчеркнул, что идею гарантированного дохода нужно "максимально внимательно" проанализировать с экономической и финансовой точек зрения.

До этого установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. Предполагается, что это обеспечит человеку минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения. Кутепов заметил, что во время пандемии коронавируса размер пособий по безработице повысили до прожиточного минимума, но эта мера оказалась недостаточной.