В России наблюдается взрывной рост числа киберпреступлений, сообщил на заседании совета Ассоциаций банков России зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его данным, в этом году мошенники совершили 15 миллионов звонков россиянам.

Председатель совета Анатолий Аксаков отметил, что атаки в финансовой сфере идут постоянно, а 93% преступлений связано с фишингом и социальной инженерией, то есть психологическим воздействием на людей, которое вынуждает их самостоятельно отдавать деньги или содействовать мошенникам. По данным ЦБ, в операциях, совершенных без согласия клиента, на социальную инженерию приходится до 70%.

Банки взаимодействуют с телекоммуникационными компаниями, чтобы значительно увеличить выявление мошеннических звонков. Кузнецов выступил за выделение в отдельную статью 183.1 Уголовного кодекса РФ наказания за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. Он также поддержал идею усилить наказания за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Компания Bi.Zone, занимающаяся вопросами кибербезопасности, оценивает российскую финансовую сферу в три балла из пяти, "то есть состояние дел в этом секторе удовлетворительное", говорится на сайте Ассоциации банков России. При этом, по оценке международных экспертов, 77% организаций в мире не готовы даже к простым кибератакам.

За первое полугодие 2020 по инициативе Банка России было заблокировано более 9700 телефонных номеров мошенников - это вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также банки зафиксировали за шесть месяцев более 360 тысяч операций со средствами граждан, совершенных без их согласия: общая сумма похищенного составила примерно 4 миллиарда рублей. Вернуть клиентам удалось лишь менее полумиллиона рублей.