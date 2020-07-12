АГН Москва / Игорь Иванко С июля 2020 года в России ужесточились правила цифровой маркировки товаров. Маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий

АГН Москва / Игорь Иванко

С июля 2020 года в России ужесточились правила цифровой маркировки товаров. Маркировка стала обязательной для всех лекарств, обуви и табачных изделий. Единая система маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", координатором которой от государства выступает Минпромторг РФ, а реализует ее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), создана для обеспечения тотального контроля происхождения и прослеживания жизненного пути продукции, для сокращение объемов ее незаконного оборота. Все участники обязаны зарегистрироваться в системе "Честный знак".

Еще в конце прошлого года Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором просили приостановить подготовку к внедрению маркировки, обосновав это тем, что в правительстве не оценили будущие затраты отраслей и влияние нового системы на рост себестоимости продукции и на рост инфляции. Авторы письма отмечали, что в ходе обсуждений с Минпромторгом и ЦРПТ представители рынка так и не получили исчерпывающих ответов на сови вопросы, сообщал "Интерфакс". "Основным фактором, вызывающим серьезные сомнения в целесообразности и эффективности маркировки, является несоответствие планов по ее реализации заявленным целям", - говорилось в письме. Однако реакции властей не последовало.

Озабоченность участников рынка разделяют и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Там отмечают, что идет дублирование систем маркировки "Честный знак" ЦРПТ и электронной ветсертифкации "Меркурий". Такая ситуация приводит к значительным финансовым и трудозатратам.

Теперь же российские эксперты отмечают новые негативные тенденции от введения правил маркировки, связанные уже с периодом коронавируса. Поспешное введение маркировки во время экономического кризиса, при падающих доходах населения, без каких-либо перспектив улучшения экономической ситуации, приведет к дополнительному общественному недовольству, заявил агентству ПРАЙМ российский экономист Никита Кричевский.

"В последние дни, благодаря активной гражданской позиции основателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева возобновилась дискуссия о вредности введения маркировки на продукцию в условиях продолжающейся пандемии", - написал Кричевский в Facebook. "Причем, самому Нечаеву маркировка еще как выгодна, поскольку позволяет расчистить рынок от контрафакта (он владелец парфюмерной марки Faberlic). Но нам, потребителям, по мнению Нечаева, светит дополнительный налог в 3-5, а то и в 10%", - отмечает экономист.

По его мнению, в продуктовом секторе маркировка нужна, но в непродовольственном секторе риск нарваться на подделку остается практически неизменным, так как львиная доля контрафакта идет через интернет и рынки.

Сам Нечаев считает, что на обязательную цифровую маркировку товаров нужно объявить мораторий до конца 2020 года. Он объясняет это тем, что система официальной цифровой маркировки товаров - это дополнительное бремя не только для бизнеса, но и прежде всего для простых людей, особенно в период кризиса, связанного с пандемией.

"Сама идея обязательной цифровой маркировки товаров неоднозначная, - заявил Нечаев в интервью МК. - С одной стороны, в некоторых отраслях, в том же продовольственном секторе вводить маркировку целесообразно, поскольку это ограничит приток контрафакта, снизит количество некачественной продукции и пресечет серый импорт... Сейчас на рынках можно увидеть лососевую икру, добытую браконьерским способом, или китайскую осетровую икру, которая выдается за российский продукт".

С другой стороны, по мнению Нечаева, во многих сегментах экономики маркировка, может стать завуалированным налогом для граждан. "Обязательная маркировка - это практически новый скрытый налог для людей. Рост цен от ее внедрения может составить порядка 3-5%, а на отдельные группы товаров может доходить и до 10%, - считает Нечаев. - Это дополнительная бюрократия и новые расходы... Не исключено, что список маркируемых товарных категорий будет расширяться дальше".

Глава партии "Новые люди" считает, что в рамках поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного пандемией, было бы эффективно объявить мораторий на обязательную маркировку товаров до конца 2020 года. Кроме того, необходимо проанализировать те отрасли, где маркировка жизненно необходима, а где является "тормозом для экономики и источником обогащения конкретных бизнес-элит".

Единая система цифровой маркировки "Честный знак"

Полное название новой системы - Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак". Практическая ее реализация включает следующие шаги:



- регистрация производителя и участников товаропроводящей цепи (дистрибьюторов, магазинов) в системе (ИС Маркировка);

- описание товаров по набору атрибутивных признаков (размер, цвет, тип и др.), различающемуся для различных маркируемых товаров (табак, обувь и т.д.);

- регистрация в ассоциации ГС1 РУС;

- получение/формирование кодов GTIN (Global Trade Item Number - международный код маркировки и учета, разработанный и поддерживаемый ГС1)и их регистрация в ассоциации ГС1 РУС (например, код EAN-13);

- формирование уникального Data Matrix кода (двумерный матричный штрихкод, представляющий собой черно-белые элементы) или в комбинации с буквенно-цифровым кодом;

- получение программно-аппаратного комплекса для эмиссии кодов (владелец комплекса - ЦРПТ);

- маркировка каждой единицы товара, которая может быть продана в розничной торговле (например, пачки и блока сигарет) Data Matrix кодом;

- сканирование кода при реализации и передача его оператору фискальных данных (ОФД) с отражением информации в чеке.



Для каждого вида маркируемого товара цепочка действий может быть различна. Например, при продаже сигарет код "списывается", т.к. возвращение в торговый оборот пачки сигарет нереально. А код обуви списывать не предполагается, так как обувь может быть возвращена.

Основные вопросы, которые необходимо решить в цепи поставок в связи с введением обязательной маркировки, затрагивают производство и складские операции, а также процедуру трансграничного перемещения (импорта), хотя и не ограничиваются ими, отмечает издание "Клерк.ру", специализирующееся на бухгалтерской, юридической и налоговой тематике.

Внедрение новой системы цифровой маркировки повлечет за собой усложнение процедуры списания товара вследствие порчи, недоставки и т.п., дополнительные затраты на адаптирование всех систем управления товарными потоками под работу с маркированным товаром, оснащение всех складов оборудованием для работы с системами автоматизированного учета, оснащение всех водителей-экспедиторов средствами сканирования упаковок и документов, усложнение процесса оформления недостачи и пересортицы, дополнительные затраты на соблюдение процедур и логистические операции.

Все это, по мнению экспертов, хотя и сделает систему более прозрачной, но приведет к еще большему перераспределению рынка в сторону продукции крупных компаний, снижению конкуренции и, потенциально, росту цен.