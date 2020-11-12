Компания Diageo Plc сообщила, что отзывает с британского рынка безалкогольное пиво Guinness 0.0 из-за опасений по поводу "микробиологического заражения". Cитуация касается только нового безалкогольного пива и не затрагивает другую продукцию Guinness, подчеркнули в Diageo, являющейся крупнейшим в мире производителем алкоголя, передает "Интерфакс".

Diageo посоветовала тем, кто приобрел новую продукцию, воздержаться от ее употребления и вернуть в магазин или обратиться в службу поддержки покупателей.

"В качестве меры предосторожности мы отзываем Guinness 0.0 с рынка в Великобритании в связи с заражением, которое может сделать отдельные виды продукции небезопасными для употребления", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Guinness 0.0 начал продаваться в Великобритании в прошлом месяце спустя четыре года лабораторных исследований на пивоварне в Дублине, это первая безалкогольная версия известного ирландского стаута.

Guinness была основана в 1759 году и является одной из самых популярных марок пива в мире. Она производится почти в 50 странах и продается более чем на 150 рынках по всему миру.

Британская Diageo является владельцем бренда, компания также производит водку под маркой Smirnoff, виски Johnnie Walker и ром Captain Morgan.