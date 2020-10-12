Центральному банку впервые удалось провести аукцион РЕПО сроком на месяц. Кредитные организации заняли 600 млрд рублей под 4,35% годовых на 28 дней под залог ценных бумаг. Это шестой аукцион с момента введения механизма месячного РЕПО в мае, все предыдущие аукционы не состоялись, пишет РБК..

Кредитные организации использовали больше половины лимита по месячному РЕПО. В пятницу, 9 октября, ЦБ установил лимит по таким операциям в 1 трлн руб., повысив его в десять раз. По годовому РЕПО лимит был установлен на уровне 400 млрд рублей.

В ЦБ сообщали, что установление лимита объясняется смещением бюджетных расходов на последние недели года в сочетании с текущим активным размещением ОФЗ для финансирования этих расходов. Из-за таких действий в банковском секторе может возникнуть кратковременный дисбаланс распределения ликвидности.

ЦБ также провел аукцион годового РЕПО, на котором банки взяли значительно меньшую сумму - 20 млрд рублей под 4,5%.

В оставшиеся месяцы этого года Минфин намерен занять 2 трлн рублей.