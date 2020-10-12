Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов
 
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов
Nobel Prize / YouTube.com

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Уилсон разработал теорию аукционов с общей стоимостью - ценой, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех. Это позволило разработать новые форматы аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему осторожные участники торгов размещают ставки ниже прогнозируемой итоговой цены: они беспокоятся о том, что заплатят слишком много и проиграют.

Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, проанализировав стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов. Он пришел к выводу, что внимательное изучение стратегии покупателей поможет продавцу реализовать товар по более выгодной цене.


В прошлом году премию по экономике получили Абиджит Банерджи (Индия), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Кремер (США) "за экспериментальный подход к сокращению масштабов нищеты в мире". Они предложили дробить глобальную проблему бедности на составные, более управляемые части. С помощью этого метода удалось улучшить систему школьного образования в Индии и Кении. В результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах.

Экономическая премия памяти Нобеля была учреждена в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд. Награда по экономике официально не считается нобелевской, поскольку шведский изобретатель не упоминал экономистов в своем завещании, а его письма свидетельствуют, что он их вообще не любил. Потомки Нобеля эту номинацию не поддерживают, так как, по их мнению, она не соответствует духу и букве завещания ученого.