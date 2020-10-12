Nobel Prize / YouTube.com Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов

Nobel Prize / YouTube.com

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Уилсон разработал теорию аукционов с общей стоимостью - ценой, которая заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех. Это позволило разработать новые форматы аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты или объем полезных ископаемых в определенной области. Уилсон показал, почему осторожные участники торгов размещают ставки ниже прогнозируемой итоговой цены: они беспокоятся о том, что заплатят слишком много и проиграют.

Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов, проанализировав стратегии назначения ставок в ряде хорошо известных форматов аукционов. Он пришел к выводу, что внимательное изучение стратегии покупателей поможет продавцу реализовать товар по более выгодной цене.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson "for improvements to auction theory and inventions of new auction formats."#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

В прошлом году премию по экономике получили Абиджит Банерджи (Индия), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Кремер (США) "за экспериментальный подход к сокращению масштабов нищеты в мире". Они предложили дробить глобальную проблему бедности на составные, более управляемые части. С помощью этого метода удалось улучшить систему школьного образования в Индии и Кении. В результате одного из их исследований более 5 миллионов индийских детей воспользовались программами коррекционного обучения в школах.

Экономическая премия памяти Нобеля была учреждена в 1968 году по случаю 30-летия центробанка, ежегодно производящего отчисления в Нобелевский фонд. Награда по экономике официально не считается нобелевской, поскольку шведский изобретатель не упоминал экономистов в своем завещании, а его письма свидетельствуют, что он их вообще не любил. Потомки Нобеля эту номинацию не поддерживают, так как, по их мнению, она не соответствует духу и букве завещания ученого.