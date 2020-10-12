С марта по середину июля этого года количество торговых точек в России снизилось на 62%, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, передает "Интерфакс". Данные получены на основе данных Росстата и оператора онлайн-касс "Эвотор".

Беляков подчеркнул, что негативное влияние пандемии коронавируса ощутил на себе весь сегмент негосударственной экономики.

"Это серьезнейший вызов для ритейла. Мы, с одной стороны, чувствуем негативный эффект в части роста своих издержек, налоговых, неналоговых платежей, значительные финансовые ресурсы мы тратим, чтобы преодолеть последствия коронавируса", - отметил глава АКОРТ.

Кроме того, по данным Ассоциации компании розничной торговли, ежемесячные расходы предприятий, занимающихся розничной продажей продуктов питания, выросли за весну и начало лета на 65 миллиардов рублей. В эту сумму, в частности, входят расходы на обеспечение санитарных мер, поддержание ассортимента и удержание цен.

Такие же расходы несут и контрагенты - поставщики. "Естественно, это сказывается на ценах, мы испытываем определенный прессинг, давящий цены вверх. Но поскольку платежеспособный спрос не растет, мы вынуждены сдерживать цены. Но у этой возможности есть определенные ограничения", - отметил Беляков.

В последнюю неделю в России резко растет число инфицированных COVID-19. Каждый день заболевает свыше 12 тысяч человек, больше всего случаев фиксируется в Москве.