По "индексу бигмака" российский рубль остается одной из самых недооцененных валют

Moscow-Live / Ольга Шуклина

Российский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. К такому выводу пришли эксперты журнала The Economist после публикации нового "индекса бигмака".

Этот показатель используется для определения паритета покупательной способности в различных странах на основании стоимости одного бургера. The Economist ведет эти подсчеты с 1986 года, полагая, что стоимость сэндвича, приготовленного из разных ингредиентов - хлеба, сыра, мяса и овощей, - может служить своего рода универсальной заменой потребительской корзины, которая отличается в каждой из стран. Кроме того, с учетом присутствия сети ресторанов быстрого питания McDonald's в большинстве государств мира "индекс бигмака", по мнению издания, позволяет определить более справедливое соотношение денежных валют к американскому доллару. При этом при анализе этого показателя допускается, что одинаковые товары имеют одну и ту же цену во всех странах, передает ТАСС.

Так, согласно расчетам журнала, курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%, поскольку один бигмак в России стоит 1,81 доллара (при курсе $1 = 74,63 рубля), а не 5,66 доллара, как в Соединенных Штатах. Согласно изданию, стоимость только одной валюты - ливанского фунта - является еще более заниженной (минус 68,7%). В то же время при другой методике подсчета, учитывающей уровень ВВП страны на душу населения, курс рубля к американскому доллару занижен на 47,3%, что делает российскую валюту уже самой неодоцененной в мире.

Эксперты отмечают, что в случае более привычной методологии недооцененной оказывается большая часть мировых валют, за исключением швейцарского франка, а также норвежской и шведской крон. В свою очередь стоимость евро, британского фунта, японской йены и китайского юаня по отношению к доллару занижена на 8,8%, 21,6%, 33,9% и 38,9% соответственно. Курсы азербайджанского маната и украинской гривны, как подчеркивает издание, занижены на 58,9% и 61,1%.

В рейтинге The Economist, составленном год назад, самой недооцененной валютой был признан южноафриканский ранд (минус 62%). Стоимость рубля, по оценке экспертов, была занижена на 61,2%.

"Индекс бигмака" был придуман журналом The Economist в 1986 году как веселый справочник, указывающий, насколько далеко валютные курсы находятся от "справедливого" уровня. За это время он был включен в несколько учебников по экономике и по крайней мере в 20 научных исследований. Даже американские политические деятели цитировали данные индекса, когда выдвигали требования относительно ревальвации юаня, отмечал журнал.