Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенное время проведение IPO из-за законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, предложившего ограничить долю иностранцев в российских видеосервисах

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Российский онлайн-кинотеатр ivi отложил на неопределенное время проведение IPO из-за законопроекта депутата Госдумы Антона Горелкина, предложившего ограничить долю иностранцев в российских видеосервисах, пишет Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

О том, что головная компания сервиса, кипрская ivi.ru Media Ltd, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, стало известно в конце ноября прошлого года. Компания планировала разместить акции на бирже NASDAQ во второй половине января 2021 года. Эксперты подсчитали, что ivi могли оценить в сумму от 800 млн до 1 млрд долларов.

Законопроект негативно влияет на возможность сделки на публичном рынке. Сейчас компания пытается добиться его смягчения или отмены, сообщили источники Forbes. Антон Горелкин рассказал, что компания не обращалась к нему по этому вопросу.

"Много пишут про отмену IPO онлайн-кинотеатра ivi. Винят в этом мои поправки в закон об аудиовизуальных сервисах. И в таком тоне все это сообщают, будто завтра ivi прекратит существование", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат не считает свою инициативу губительной для онлайн-кинотеатра и напоминает похожий случай с компанией "Яндекс".

"Когда компания разобралась со структурой собственности, ее акции взлетели на небывалую высоту", - заявил Горелкин, предположив, что ivi придется пересмотреть стратегию развития, и проект станет еще более успешным и самостоятельным, "а не продастся кому-то из западных крупных игроков".

"Никто в руководстве страны не желает уничтожить российские онлайн-кинотеатры. Наоборот - боятся, что их не останется, что они уступят рынок глобальным компаниям, и мы в этом сегменте станем зависимы от чужой воли и чужих денег. Мой закон - попытка предотвратить такой сценарий", - написал депутат, заявив, что кипрский офшор - "не лучшая идея, чтобы зарабатывать на российском рынке". Вместо этого он предложил владельцам кинотеатра зарегистрировать холдинговую компанию в России.

18 декабря 2020 года Горелкин внес в Госдуму законопроект, который ограничивает долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах двадцатью процентами. При превышении доли компания обязана объяснить целесообразность своей структуры собственности на правительственной комиссии. Горелкин рассказывал Forbes, что одной из целей его инициативы является деофшоризация сегмента и пресечение вывода прибыли за рубеж - иностранные компании регистрируют российское юрлицо, которым фактически владеют зарубежные граждане или компании.

В ноябре 2019 года Горелкин передал в Госдуму законопроект, который вводит определение "значимого информационного ресурса в интернете" и ограничивает долей в 20% иностранное участие в компаниях, владеющих такими сайтами. Также владельцам ресурса запрещается размещать любую рекламу на таком сайте. Работу ресурса с большей долей иностранцев сможет разрешить специальная правительственная комиссия.

Возвращение к обсуждению этого законопроекта привело к серьезному падению акций "Яндекса", в компании документ назвали выстрелом в ногу российским технологиям. После того, как в "Яндексе" анонсировали изменение структуры управления компанией, Горелкин заявил об отзыве своего законопроекта для его последующей доработки, но уточнил, что эти два события не связаны между собой.