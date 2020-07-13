Исследование доказало, что молодые предприниматели не всегда успешнее своих более возрастных коллег
 
Исследование доказало, что молодые предприниматели не всегда успешнее своих более возрастных коллег
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Исследователи из Политехнического института Ренселера (США) выяснили, что предприниматели старшего возраста показывают в бизнесе результаты не хуже молодых, вопреки распространенному убеждению, пишет журнал Inc Russia.

В ходе исследования специалисты провели метаанализ, основанный на 102 независимых выборках и определили, что уровень успеха для людей, начинающих бизнес в 20-летнем возрасте, точно такой же, как и для тех, кто стал предпринимателем в 50 лет.

И хотя молодые бизнесмены более приспособлены к внедрению новых технологий и охотнее демонстрируют готовность к смелым действиям, на стороне их зрелых коллег - мудрость, финансовый капитал и деловые связи, отмечают эксперты.

При этом предприниматели в возрасте имеют более высокий уровень удовлетворенности от работы и больший финансовый успех, а единственный их недостаток - чуть более низкие темпы роста бизнеса.

Кроме того, исследование показало, что с возрастом лучших успехов способны добиваться женщины-предприниматели.

Ранее оператор виртуальных АТС и облачных коммуникаций "Манго Телеком" выяснил, какие направления привлекают предпринимателей старшего возраста в России.

Для этого в "Манго Телеком" изучили профили компаний, пользующихся телефонией для бизнеса, при условии, что эти предприятия принадлежат или управляются людьми предпенсионного и пенсионного возраста. Самому возрастному предпринимателю в исследуемой группе было 79 лет.

Выяснилось, что чаще всего старшее поколение открывает дело в сфере строительства и ремонта (16% компаний), в сфере торговли (15%) и медицины (13%), 10% заняты автомобильным бизнесом, 7% работают в индустрии красоты, 6% - в туризме, 5% "взрослых" компаний предоставляют транспортные услуги, 3% занимаются общественным питанием и столько же - деловыми услугами, включая бухгалтерские и юридические.