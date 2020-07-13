Работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском, 6 июля 2020 года

Морская спасательная служба Работы в районе ликвидации последствий техногенной аварии под Норильском, 6 июля 2020 года

Морская спасательная служба

Акции "Норильского никеля" стали лидерами падения на Московской бирже. К 11:52 мск бумаги компании опустились на 1,53%, до 18 266,2 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Тем самым акции компании демонстрировали самое существенное снижение на российском фондовом рынке, отмечает РБК. А к 16:18 стоимость акций "Норникеля" снизилась на 1,97% (18 184 рубля).

В минувшее воскресенье дочерняя компания "Норникеля" - "Норильсктрансгаз" - сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина.

Это уже третье за полтора месяца экологическое происшествие на объекте предприятия, подконтрольного "Норникелю". В июне на Талнахской обогатительной фабрике, которая входит в "Норникель", произошел сброс отходов из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики.

А в начале июня в Красноярском крае объявили чрезвычайную ситуацию федерального масштаба из-за разлива 21 тыс. тонн топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, дочерней компании "Норникеля". Росприроднадзор оценил экологический ущерб от этой аварии почти в 148 млрд рублей. Компания заявила, что оспорит размер ущерба.

После новой аварии позиции "Норникеля" для защиты будут ослаблены, а компанию, вероятно, ждут новые штрафные санкции, предполагают аналитики банка "Уралсиб".