В 2020 году 24,6% населения России имели доход ниже "черты риска бедности"

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24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованное в четверг. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных, а люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью.

Таким образом, малообеспеченных россиян в два раза больше, чем "официально бедных" - под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума.

60% от медианного дохода в стране - 16,2 тыс. рублей., 50% - 13,5 тыс. рублей. "Однако из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза", - отмечают авторы исследования. Больше всего людей с низкими доходами относительно своего региона оказалось в Ямало-Ненецком автономном округе и Ненецком автономном округе, Москве, на Чукотке и Сахалине. Меньше всего - в Карачаево-Черкесии, Костромской области, Крыму, Еврейской автономной области, Хакасии и Ингушетии.

Россия смогла преодолеть крайнюю нищету, однако победить бедность в стране пока не удается. Социальные выплаты во время коронакризиса позволили значительной части малообеспеченных россиян поддержать минимально приемлемый уровень потребления и компенсировать выпадающие доходы.

"Однако уровень жизни населения в целом снизился, а проблема отсутствия роста доходов приобрела еще более стойкий характер. Кроме того, пандемия усилила имущественное расслоение - между теми, кто может и не может работать из дома, между высоко- и низкооплачиваемыми профессиями, а также между богатыми и бедными регионами", - пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и европейских государствах для оценки относительной бедности используются три пороговых значения - 60%, 50% и 40% от национального медианного располагаемого дохода.

Доход на уровне 60% от медианного обозначает "черту риска бедности" - люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности.

"Коммерсант" напоминает, что в феврале президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что в России есть проблемы с преодолением бедности, но власти "не собираются опускать руки".

В марте компания NielsenIQ опубликовала исследование, согласно которому доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Песков тогда не согласился с этой информацией, назвав неверными "выводы, к которым пришли авторы этой публикации".