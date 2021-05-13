ВСЕ ФОТО Superjob назвал города с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Lihodeev / DepositPhotos Больше всего высокооплачиваемых вакансий отмечается в среде программистов и разработчиков.

yacobchuk1 / DepositPhotos Пилотам также готовы предложить высокие зарплаты

agiampiccolo / DepositPhotos

Наибольшие зарплаты в мае 2021 года предлагают своим сотрудникам работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, свидетельствуют данные исследования SuperJob.ru, которые приводит РБК.

Больше всего высокооплачиваемых вакансий отмечается в среде программистов и разработчиков. В Москве в топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий к IT-сфере относятся три (с зарплатами от 300 тыс. до 415 тыс. руб. в месяц), а в Петербурге - все пять (от 160 тыс. до 230 тыс. руб.). В центрах регионов России работодатели из сферы IT также активно ищут сотрудников, предлагая тем зарплаты от 60 тыс. руб. (программист в Омске) до 200 тыс. руб. (Python разработчик в Екатеринбурге).

Как отмечается в отчете SuperJob, в IT-сфере спрос на квалифицированные кадры останется высоким, а зарплаты продолжат расти, опережая инфляцию. Кроме того, в отличие от других отраслей, где персонал боится менять работу в нестабильные времена, представители IT-сферы легко переходят в новые интересные им проекты, в том числе в иностранные компании, поэтому их необходимо не только найти, но и удержать в конкретной компании.

Пандемия также привела к повышению спроса на руководителей и специалистов из сферы продаж, которым предлагают более привлекательные условия. В результате, например, в Волгограде топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий возглавило объявление о поисках директора магазина (70 тыс. руб.), а в Самаре - торгового представителя (100 тыс. руб.).

2020 год выявил проблемы в сфере медицины. Очевидна нехватка высшего, среднего и младшего медицинского персонала, а в мегаполисах не хватает врачей, медицинских сестер и санитаров. В мае в Воронеже, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Челябинске сохраняются высокие зарплатные предложения для медиков: врачу скорой медицинской помощи в Воронеже предлагается зарплата в 150 тыс. рублей, а стоматологу-хирургу-имплантологу в Нижнем Новгороде - в 200 тысяч рублей.

В начале года сообщалось, что самыми привлекательными вакансиями с точки зрения зарплаты также стали предложения для инженеров, механиков, машинистов и пилотов. Так, высококвалифицированные инженеры могут рассчитывать на доход до 300 тыс. рублей в месяц. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием драг и промывочных приборов. Высокие зарплаты от 200 тыс. рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

От 200 до 300 тыс. рублей предлагают механикам и машинистам буровой и погрузочных машин. Соискателей на эти позиции ждут работодатели из Приморского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской области. К соискателям предъявляют такие требования, как опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. А работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне. Они могут рассчитывать на достаточно высокий размер оплаты труда - до 150 тыс. рублей.

Пилотам также готовы предложить высокие зарплаты. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тыс. рублей. К кандидату предъявляются серьезные требования: отличное знание английского языка, наличие необходимого свидетельства и допуска, большое количество часов налета, с опытом пилотирования конкретной модели воздушного судна. Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Предлагаемая зарплата от 140 до 250 тыс. рублей.