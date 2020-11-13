Компании основателя Alibaba Джека Ма не дали выйти на публичный рынок из-за критических замечаний в адрес китайских властей

World Trade Organization / wikimedia.org Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса IPO компании Ant Group, поскольку контролирующий ее миллиардер Джек Ма разозлил власти своей критикой, пишет газета The Wall Street Journal

Palácio do Planalto / wikimedia.org

Председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса IPO компании Ant Group, поскольку контролирующий ее миллиардер Джек Ма разозлил власти своей критикой, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных китайских чиновников.

Отношения Ма и правительства КНР на протяжении многих лет остаются напряженными: властей тревожит влияние предпринимателя и стремительный рост компании, которую он контролирует.

В конце октября, за несколько дней до того, как крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий Ant должна была выйти на публичный рынок, Ма процитировал слова председателя КНР "Успех не определяется лично мной, но в нем должен быть мой вклад". Он сказал, что хочет помочь КНР разрешить финансовые трудности благодаря инновациям и одновременно раскритиковал ужесточение финансового регулирования, которое препятствует развитию технологий.

Высокопоставленные правительственные чиновники сочли выступление попыткой превозвысить себя и запятнать репутацию властей, и после него Си Цзиньпин поручил китайским регуляторам провести расследование, фактически прервав процесс IPO Ant.

1 ноября Ма вызвали к вице-премьеру Лю Хэ, где напомнили, что в 2021 году власти собираются ужесточить регулирование финтеха и компании перед IPO надо будет пересмотреть свои правила раскрытия информации и разобраться, отвечает ли она новым требованиям по размеру капитала, а то и вовсе сменить сферу деятельности. На следующий день китайские биржи объявили об отмене размещения, хотя инвесторы из разных стран мира уже пообещали заплатить за акции Ant свыше $34 млрд. При этом не ясно, был ли инициатором остановки процесса IPO именно председатель КНР или другие правительственные чиновники.

"Си нет никакого дела до того, попали ли вы в какой-то из списков богатейших людей или нет. Его волнует то, что вы делаете, когда стали богатыми, и соотносите ли вы свои интересы с интересами государства", - сказал один из высокопоставленных китайских чиновников.

Как сообщается, китайские регуляторы хотели ограничить стремительный рост Ant на протяжении длительного времени. Компании принадлежит приложение для мобильных платежей Alipay, которым пользуются около 70% населения КНР и которое выдало кредиты более чем 20 млн мелких компаний и почти 500 млн физических лиц, она также является оператором крупнейшего в стране паевого инвестиционного фонда и предлагает целый ряд других финансовых продуктов.

Ant сфокусирована на обслуживании тех лиц и компаний, которых на протяжении длительного времени игнорируют традиционные банки. На сервис долгое время не распространялось жесткое регулирование и требования к капиталу, предусмотренные для коммерческих банков, а регуляторы сталкивались с жестким сопротивлением спонсоров Ant, пытаясь ограничить влияние сервиса, что говорит о масштабе поддержки Ма со стороны представителей высших политических и деловых слоев КНР. В число акционеров Ant входят частный фонд прямых инвестиций Boyu Capital, одним из партнеров которого является внук бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя Элвин Цзян.

По мнению СМИ, китайским властям с их стремлением контролировать жизнь граждан был выгоден перевод расчетов в безналичную форму, но теперь они считают, что бесконтрольно развивающийся финансовый бизнес угрожает стабильности страны.

Alibaba Group Holding Ltd., одним из основателей которой является Ма и которая контролирует Ant, в нынешнем году укрепила свой статус самой дорогостоящей компании КНР, увеличив рыночную капитализации более чем в четыре раза примерно за шесть лет. Выход Ant на публичный рынок позволил бы стоимости компании превысить $300 млрд и сделал бы ее дороже большинства китайских и американских крупнейших банков. Самому Ма принадлежат 50,5% голосующих прав Ant, однако он никогда не занимал исполнительную или менеджерскую позицию в компании.

В сентябре этого года НБК объявил о введении новых правил для компаний финансового сектора, в том числе для Ant, ужесточив требования к резервам капитала и управлению рисками в компаниях. Эти правила вступили в силу 1 ноября. В соответствии с новыми положениями компании, владеющие двумя или более видами бизнеса в финансовой сфере, будут классифицироваться как финансовые холдинги. Им необходимо будет иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал в размере не менее 5 млрд юаней. Ма выступил с критикой новых регулятивных требований, заявив, что "нельзя регулировать будущее вчерашними методами".