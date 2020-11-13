Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, будет преобразована в холдинговую компанию за счет разделения на управляющие компании и получит новое название, сообщает "Интерфакс".

Как сообщается в пресс-релизе компании, изменения вступят в силу в апреле 2022 года в случае одобрения на собрании акционеров Panasonic в июне 2021 года и получения необходимых разрешений со стороны правительственных ведомств.

Изменение структуры позволит более ясно обозначить сферы ответственности каждого бизнес-подразделения и ускорить процесс принятия решений.

Panasonic также сообщила о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Юки Кусуми, который на текущий момент возглавляет автомобильное подразделение компании.

Решение вступит в силу 1 апреля 2021 года, Кусуми сменит в должности нынешнего CEO компании Кадзухиро Цугу. Кусуми станет президентом компании 24 июня, а Цуга займет должность председателя совета директоров без представительских полномочий.

Как напоминает газета "Коммерсант", Цуга в свое время предложил стратегию перехода Panasonic от производства бытовой электроники к аккумуляторам, комплектующим и заводскому оборудованию. Именно он установил партнерские отношения с корпорацией Tesla и помог созданию совместного предприятия по производству батарей в Неваде в 2014 году.

В свою очередь, Кусуми в качестве руководителя автоподразделения Panasonic в апреле этого года запустил совместное предприятие по производству батарей с Toyota.