Moscow-Live / Вячеслав Акишин ЦБ обязал системно значимые банки ввести оплату через СБП с QR-кодами в течение года

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Системно значимые банки должны будут обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) с использованием QR-кодов с 1 октября 2021 года. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Банк России, банки с универсальной лицензией должны будут ввести такой сервис с 1 апреля 2022 года. Минюст уже зарегистрировал эти изменения в положении регулятора.

К апрелю 2022 года банки будут должны настроить проведение других типов операций СБП, в том числе переводов между гражданами по инициативе получателя и платежей от юридического лица физическому. При этом банки могут внедрять эти сервисы и раньше, по мере готовности.

Измененное положение предусматривает и возможность использовать мобильное приложение НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом также можно пользоваться подобными приложениями банков. В сентябре ЦБ продлил срок обязательного подключения к СБП банков с универсальной лицензией с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года.

В феврале директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что регулятор может зафиксировать сроки обязательного использования каждого сервиса внутри СБП на уровне нормативного акта. Торгово-сервисные предприятия могут подключаться к СБП и принимать платежи через систему с помощью сканирования QR-кода: такая альтернатива приему платежей с банковских карт может обойтись юрлицам дешевле. Максимальная комиссия за прием платежей в СБП для предприятий составляет 0,7%.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет переводить средства между счетами в разных банках по номеру телефона, а также платить в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплату услуг ЖКХ и другие опции.