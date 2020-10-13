Американский авиаконцерн Boeing не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов. Boeing передал клиентам 7 самолетов 787 Dreamliner - на 3 единицы больше, чем в августе, грузовые самолеты 747, 777 и 767 - по одной единице, и военный самолет 737, говорится в сообщении компании, которое приводит "Интерфакс".

Boeing и европейский авиастроительный концерн Airbus сокращают производство самолетов и рабочие места в ответ на резкое падение спроса на авиаперевозки в условиях пандемии COVID-19. На прошлой неделе Boeing понизил прогноз спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет, отметив неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка пассажирских авиаперевозок в условиях пандемии коронавируса.

Авиаконцерн, вероятно, получит разрешение регуляторов на возобновление полетов самолетов 737 MAX до конца текущего года, пишет The Wall Street Journal. Однако, за тот период, в течение которого полеты были приостановлены, авиакомпании отменили заказы на сотни самолетов 737 MAX, и многие заказы были урезаны.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте прошлого года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В октябре прошлого года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В сентябре 2020 года Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу конгрессмены. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.

В настоящий момент некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.

Заказы на три самолета MAX были отменены в прошлом месяце, говорится в сообщении Boeing. Портфель заказов Boeing на конец сентября составлял 4,325 тыс. самолетов, в том числе 3,403 тыс. самолетов MAX.

Акции Boeing теряют в цене 2,2% на торгах во вторник. Их стоимость упала на 50% в этом году.