Американские власти задержали основателя брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", российского предпринимателя Германа Лиллевяли, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК): по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали их деньги: суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль. Визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли и в июне удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более 32 млн долларов.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске бизнесмена через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом. Российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли въезжал в США как гражданин Эстонии. Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что представители следствия в России в курсе задержания Лиллевяли.

Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам. В 2018 году несколько инвесторов, чьи средства привлек Лиллевяли, подали к нему иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро - топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова. Каждый требовал по несколько сотен тысяч долларов, общая сумма претензий составила больше 10,7 млн долларов. Соответчиками в иске значились также родственники Лиллевяли, подконтрольные ему компании и их топ-менеджеры.

Истцы утверждали, что предприниматель и его окружение "создали более 30 подставных компаний по всему миру и привлекали инвесторов обещаниями безопасной инвестиционной стратегии и возврата инвестиций по первому требованию". В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись "на личное обогащение тех, кто управлял схемой".

"Инвестиционная стратегия" включала покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric, Citigroup (владеет Citibаnk), Сomcast (вещательная корпорация, владеющая телеканалами NBC и Sky, а также киностудией Universal Pictures), Expedia (туристическая компания, владеющая сервисом Trivago) и многих других. В дальнейшем клиенты регулярно получали отчеты, в которых сообщалось о росте их портфелей. В действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские компании, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов. После отзыва лицензии у его компаний Лиллевяли перестал отвечать на звонки клиентов.

В июне 2020 года судья Федерико Морено удовлетворил требования истцов и увеличил сумму претензий в три раза. Решение было вынесено заочно: это значит, что ответчики не предприняли никаких действий, чтобы защитить свою позицию. Из материалов суда, находящихся в открытом доступе, следует, что доставить повестку в суд в итоге удалось пяти ответчикам или их представителям, в том числе Герману Лиллевяли, одному из его братьев, Олегу, и финансовому директору Ирине Корытиной, но участвовать в процессе они не стали.

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения о том, что Лиллевяли еще с 2015-2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в "Анкор Инвест", GL Finance и в другие организованные им компании, и что часть средств была использована Лиллевяли для создания "эффекта бизнеса" при отсутствии его в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран.

Сейчас на территории США находится еще ряд лиц, причастных к схеме Лиллевяли, инвесторы, выигравшие тяжбу во Флориде, добиваются легализации решения суда США в Европе и на других территориях, а также возбуждения уголовного дела на территории Эстонии и США.

В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован.

Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду. Вместе с Лиллевяли по делу проходят бывший руководитель службы безопасности GL Financial Group Александр Лазеба, исполнительный директор "Анкор Инвеста" Владимир Михайлов и несколько клиентских менеджеров группы.

Среди инвесторов, чьи средства привлекал Лиллевяли, называют кинорежиссера Никиту Михалкова, бывшего вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров "Русала", американскую компанию - производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших.

Всего Лиллевяли привлек и не вернул инвестиции на сумму более 150 млн долларов (примерно 9 млрд руб.), в деле есть сведения о 160 фактах мошенничества, сообщил РБК адвокат Сергей Ахундзянов, который представляет интересы одного из обвиняемых менеджеров. Изначально в деле, возбужденном 1 октября 2018 года, фигурировали пять сотрудников компаний из структуры GL Financial Group, а сам Лиллевяли оказался под следствием только через полтора года.

По мнению адвоката, менеджеры, занимавшие незначительные должности, подвергаются незаконному и необоснованному преследованию, в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его родных, следствие позволило скрыться за рубежом, и теперь привлечь их к ответственности сложно. Адвокат потерпевших Игорь Давыдов заявил, что следствие привлекло к ответственности не всех должностных лиц структур Лиллевяли, а многие из них даже не допрошены в качестве свидетелей.