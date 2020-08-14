Председатель совета директоров и основной акционер "Уралхима" Дмитрий Мазепин выступил с обращением к президенту Александру Лукашенко от имени российско-белорусского делового совета и призвал его начать переговоры с оппонентами. Заявление Мазепина цитирует РБК

"От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена", - говорится в обращении совета.

Мазепин также призвал белорусские власти остановить бессмысленное кровопролитие и прекратить насилие против мирных граждан. Он предложил сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных. Руководство России также не должно оставаться в стороне от урегулирования конфликта в Белоруссии, "чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы".Отмечается, что у протестующих нет очевидного лидера, поэтому в сложившейся ситуации власти не с кем вести диалог. По словам Мазепина, Российско-Белорусский деловой совет готов выступить в качестве возможной площадки для мирного диалога.

Российско-белорусский деловой совет был создан в 2012 году Торгово-промышленной палатой. В него вошли представители целого ряда российских компаний и банков (в том числе "Ростеха", Сбербанка, ВТБ, "Лукойла"). Мазепин является его председателем с 2018 года.

Вечером в четверг председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний участников несанкционированных акций. "Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям", - сказала Кочанова, подчеркнув, что "нам не нужна драка, не нужна война".

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов. Тем временем в Белоруссии начались массовые освобождения людей, задержанных во время акций протеста, из изоляторов отпущены сотни из почти семи тысяч задержанных граждан.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии также призвали Лукашенко отказаться от насилия и предложили посредничество в урегулировании конфликта, пригрозив в противном случае ввести санкции. Авторы обращения призывают власти Белоруссии освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции. Для этого лидеры четырех стран считают необходимым создать "круглый стол" по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

13 августа с осуждением действий белорусских властей по подавлению протестов в стране выступил Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, призвавший ЕС продемонстрировать свою "четкую реакцию".

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в случае отказа властей Белоруссии прекратить насилие и вернуться на путь "истинной демократии" Евросоюз может пересмотреть свои отношения с Минском и ввести санкции против лиц, виновных в насилии, произвольных арестах и фальсификации результатов выборов.

"Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14-го, на созванном мною внеочередном заседании Совета по иностранным делам. Мы выступаем за суверенитет и независимость Беларуси, но мы не можем развивать наши отношения, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод", - заявил Боррель.