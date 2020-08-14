Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о переводах для держателей карт

Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу "Уведомления по карте". Теперь такие сообщения будут приходить им только при условии ее оформления. Стоимость сервиса - 30 руб. в месяц для базовых и социальных карт, 60 руб. - для стандартных, бесплатно эта услуга доступна лишь для премиальных и кредитных карт.

Изменения вступили в силу в конце июля - начале августа, о них написали клиенты Сбербанка на форуме Banki.ru, эту же информацию РБК подтвердили в call-центре кредитной организации. В связи с чем введены изменения, когда они вступили в силу и какой доли клиентов касаются, в банке не уточнили. Вместе с тем там заявили, что ранее клиенты получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте". "Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу "Уведомления по карте", - добавили в банке. Она включает уведомления обо всех операциях по карте, в том числе списания при оплате в магазинах, переводы другим лицам и так далее.

По данным на сайте Сбербанка, его услугами пользуются 95,4 млн активных частных клиентов. Банк рассылает информацию по карточным транзакциям с помощью SMS- или push-уведомлений (в приложении). Раньше бесплатный тариф SMS-банкинга, без подключения услуги "Уведомления по картам", включал сообщения с кодами для подтверждения операций и сообщения о переводе на карту. Теперь при бесплатном подключении SMS-банкинга клиенту будут приходить только сообщения с кодами для подтверждения операций.

"Аттракцион неслыханной жадности продолжается! Пора этой конторе поменять своё название на Сборбанк. Никаких сбережений, одни сборы - так можно охарактеризовать политику Грефа и компании", - прокомментировал ситуацию председатель партии "Родина", депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев на своей странице в Facebook.

С 14 июня в России действует запрет так называемого банковского роуминга - комиссии банка за денежные переводы между счетами его клиентов-физлиц из разных регионов страны. Весной "Сбербанк" объявил об изменении системы тарификации переводов: госбанк теперь взимает 1%-ную комиссию со всех переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц, а также предложил клиентам купить подписку на бесплатные денежные переводы. А 19 июня "Сбербанк" отменил бесплатные переводы между картами через банкомат. Теперь, чтобы отправить любую сумму таким способом, придется заплатить 1% комиссии.

В пресс-службе кредитной организации пояснили, что большинство клиентов для переводов пользуются приложением "Сбербанк Онлайн" или же отправляют деньги через SMS. Эти сервисы остались бесплатными, правда, с некоторыми ограничениями. Между тем эксперты отмечают, что чаще всего через банкоматы переводят деньги наименее обеспеченные граждане из регионов, которые не могут купить компьютер или смартфон, поддерживающий приложение кредитной организации.