Сбербанк не вводил дополнительную плату за уведомления о переводах от других физических лиц, передает РИА "Новости" со ссылкой нв Telegram-канал организации.

"Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические СМС-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме", - уточнили в банке.

В Сбербанке обещают также не внедрять новые тарифы или комиссии. Кроме того, бесплатным останется получение одноразовых паролей по СМС.В крупнейшем розничном банке России напомнили, что многие клиенты уже пользуются "новой моделью информирования" - пуш-уведомлениями в системе "Сбербанк Онлайн". По словам представителей банка, этот способ оповещения клиентов удобнее и безопаснее.

В пятницу утром появилась информация о том, что Сбербанк отменяет бесплатную СМС-рассылку и пуш-уведомления о переводах на дебетовые карты. Как уточнялось, для получения данных о транзакциях придется подключить платный сервис "Мобильный банк" стоимостью 60 рублей для стандартных карт.