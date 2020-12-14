На очередном заседании правительства РФ обсуждались возможные меры по прекращению роста цен на базовые продукты питания, включая сахар, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия. Так, предлагается заключить с розничными сетями ряд соглашений о "замораживании" цен на эти продукты до конца I квартала 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как пояснил в своем докладе глава Минэкономразвития Максим Решетников, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями вплоть до конца I квартала 2021 года. Это позволит обеспечить снижение цен уже до конца этого года.

Проект постановления, которое обеспечивает возможность заключения таких соглашений, 11 декабря был внесен в правительство Федеральной антимонопольной службой. Ответственность за своевременное заключение соглашений несут Минсельхоз - в части производителей и Министерство промышленности и торговли - в части розничных сетей. Федеральная налоговая служба будет мониторить исполнение соглашений.

Кроме того, в следующем году производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. А Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в следующем году. Для стабилизации цен на подсолнечное масло на семена подсолнечника введена запретительная вывозная таможенная пошлина - 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, если соглашения с производителями не будут исполняться.

Также в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн т, и проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Производителям муки и хлебопекарной продукции будут предоставлены субсидии: мукомолам на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы, хлебопекам - на возмещение части затрат, связанных с приобретением муки.

"Кроме того, правительством принят ряд стратегических мер, обеспечивающих стабильность цен на социально значимые товары. Сейчас действует постановление правительства N530, принятое еще в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов. При этом планка колебания цен установлена в 30%. Понятно, что, когда ее устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно", - заявил Решетников, отметив, что сейчас эту планку предлагается снизить до 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен: правительству будут даны соответствующие полномочия на законодательном уровне. Также предполагается разработать новую систему поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен, соответствующие предложения будут представлены до конца года.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что cев сахарной свеклы в новом сельхозгоду увеличится и составит 1 млн 50 тыс. га. "В 25 регионов, традиционно возделывающих сахарную свеклу, направлена телеграмма о необходимости увеличения в период весенних полевых работ 2021 года посевных площадей. По нашим прогнозам, это позволит увеличить объем сахарной свеклы на 6,5 млн т в сравнении с текущим годом. Таким образом, ожидаемый урожай - свыше 40 млн т, и это позволит обеспечить производство как минимум 6 млн т сахара, даже при самой низкой урожайности, с учетом потребности 5,9 млн.", - заявил он.

Кроме того, в ближайшее время будут подготовлены соглашения между производителями сахара и торговыми сетями, направленных на снижение розничных цен на сахар-песок. Подписание соглашений состоится до 20 декабря, сами соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года. Также в следующем году сахарным заводам будут доступны льготные короткие кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей, на что будет выделено два миллиарда рублей.

Аналогичное соглашение о снижении цены на подсолнечное масло будет подписано до 20 декабря, а с 9 января 2021 года на внутреннем рынке будет введена пошлина на экспорт семян подсолнечника. "Кроме того, если цены не будут снижены, то 21 декабря 2020 года будет положительно решен вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла", - заявил Патрушев.

С 15 февраля по 30 июня 2021 года будет действовать механизм квотирования экспорта на пшеницу, ячмень, кукурузу и рожь, а также экспортная пошлина на пшеницу. Ее размер составит 25 евро за тонну. Предполагается, что деньги, полученные после введения указанных мер, будут направлены на развитие сельского хозяйства и поддержку аграриев. Для хлебопекарных предприятий будет предусмотрена компенсация части затрат на приобретение муки. Это потребует дополнительного выделения 3 млрд рублей, еще 4,2 млрд уйдут на поддержку мукомольных предприятий.

"Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле - до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС к концу февраля 2021 года", - заявил Патрушев.

Премьер-министр поддержал все эти предложения, особо выделив возможность регулирования цен на социально значимые товары. "Такое право у нас действительно есть. И очень важно, что вы предложили снизить эту планку до 10%. То есть необоснованный рост цен на такие товары даже на 10% - это показатель того, что ведомствам нужно оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры. Только корректировать и использовать этот инструмент надо было нам раньше. Ваша задача - не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать меры своевременно", - подчеркнул Мишустин.

Он также заявил о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на все группы социально значимых товаров для Российской Федерации. "Все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживать цены на продукты питания на внутреннем рынке", - добавил Мишустин, напомнив о персональной ответственности чиновников за этот проект.

10 декабря премьер-министр потребовал провести переговоры с производителями и руководством торговых сетей, чтобы стабилизировать ситуацию с растущими ценами на продукты питания. Ситуацию с ценами на продукты питания планируется отслеживать еженедельно и докладывать о результатах на оперативном совещании, а также обобщать информацию от министерств и ведомств и контролировать исполнение всех поручений по этим вопросам.

Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент РФ Владимир Путин: в правительстве на эту ситуацию обратили внимание еще осенью, но тогда рост цен объясняли сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товаров. С того времени ситуация не улучшилась.