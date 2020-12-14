РБК заподозрил четыре связанные с Россией компании в причастности к перевозке венесуэльской нефти в обход санкций США

watman / DepositPhotos Несмотря на американские санкции против венесуэльского режима и государственной нефтекомпании PDVSA, российские частные структуры, возможно, принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы, пишет РБК

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Несмотря на американские санкции против венесуэльского режима и государственной нефтекомпании PDVSA, российские частные структуры, возможно, принимают участие в транспортировке нефти из Венесуэлы, пишет РБК. Издание обнаружило четыре связанные с Россией фирмы, которые предположительно осуществляли операции с венесуэльским сырьем.

10 ноября агентство Reuters сообщило об участии российских структур в вывозе нефти из Венесуэлы. По его данным, один из танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть в этом году, был зафрахтован компанией, проходящей во внутренних документах PDVSA под названием Wanneng Munay. Сайт этой компании был зарегистрирован в июне действующей московской компанией "О Джи Икс Трейдинг", которая, в свою очередь, была учреждена в середине марта 2020 года.

27 ноября Reuters сообщило, что еще один танкер, зафрахтованный Wanneng Munay, в начале ноября выгрузил партию венесуэльской нефти в Китае. Также, по данным агентства, "О Джи Икс Трейдинг" зарегистрировала в России в этом году новых покупателей венесуэльской нефти - Xiamen Logistic Grass, Olympia Stly Trading, Zaguhan & Co, Karaznbas, Kalinin Business International и Poseidon GDL Solutions.

Сайты этих компаний зарегистрированы анонимным "частным лицом", никакого контента и указания контактов на них нет. На сайте Xiamen Logistic Grass фигурируют "крупы и макаронные изделия". Reuters сообщает, что именно эти клиенты приобрели более половины венесуэльского экспорта нефти в ноябре (свыше 320 тыс. баррелей из 639 тыс. баррелей в день).

Руководителем "О Джи Икс Трейдинг" в ЕГРЮЛ указан Сергей Басов, основным владельцем - дубайская Marlybone Trading, информация о ее бенефициарах недоступна. Басов является руководителем или учредителем еще пяти московских компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и "О Джи Икс Трейдинг". Офис компании на Ленинградском проспекте в Москве оказался закрыт, на двери указаны только контакты управляющей компании.

По данным управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Markets Расса Даллена, который выпускает бюллетени по Венесуэле, в июне 2020 года нефтеналивной танкер "Сиерра" зашел в порт Хосе, где расположен главный экспортный нефтетерминал страны. При этом в портовых документах PDVSA не сообщалось, для кого судно забирает нефть, в каком объеме и какой сорт нефти. Как сообщил сооснователь американской компании TankerTrackers Самир Мадани, в этом году танкер два раза возил нефть из Венесуэлы.

В начале 2019 года танкер сменил панамский флаг на российский, а в июле этого года сменил владельца: с середины 2020 года им управляет новороссийское микропредприятие "Рустанкер", владельцем указана офшорная компания с Маршалловых островов. Эта юрисдикция предлагает выгодный режим для бизнеса, включая конфиденциальность информации о бенефициарах.

Еще одно судно "Рустанкера", "Нострас", недавно также находилось близ побережья Венесуэлы. В "Рустанкере" не подтвердили, что компания перевозила венесуэльскую нефть в 2020 году, сославшись на конфиденциальность сделок и заявив, что "Рустанкер" не заключал никаких договоров с PDVSA и не планирует этого в будущем.

По данным TankerTrackers, нефть из Венесуэлы - около 700 тыс. баррелей - минувшей осенью также забирал танкер "Павиноспирит" владивостокского ООО "Павино-Танкер". Это танкер класса "Афрамакс" вместимостью 107 тыс. тонн. В "Павино-Танкер" эту информацию не прокомментировали.

Кроме того, в схеме был задействован супертанкер "Максим Горький" вместимостью 320,8 тыс. т, переименованный из Ayacucho и сменивший регистрацию с Венесуэлы на Россию. До начала осени он использовался как плавучий накопитель при нефтетерминале Хосе - на его борту было 2 млн барр. нефти. Собственником судна является Национальный институт водного хозяйства Венесуэлы, а управляющей компанией - российско-венесуэльское ООО "Трансокеания", зарегистрированное в Москве в начале 2020 года.

Сообщается, что 26 ноября "Максим Горький" перегрузил 2 млн барр. венесуэльской нефти Merey на другое судно у берегов Сингапура. Reuters сообщал в октябре, что получателем партии нефти с танкера выступает неназванный клиент в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам аналитиков, после введения американских санкций PDVSA была вынуждена прибегнуть к помощи Ирана и России, чтобы импортировать бензин и экспортировать оставшиеся запасы нефти. Если раньше PDVSA отгружала нефть постоянным клиентам, среди которых были нефтяные компании Индии, Испании, России, то сейчас компания стала продавать нефть небольшим, порой сомнительным торговым компаниям, которые покупают венесуэльскую нефть с внушительными скидками. Другие обходные маневры - это перегрузка нефти с судна на судно в открытом море и использование промежуточных портов, например в Малайзии, откуда груз отправляется, к примеру, в Китай.

Представитель Госдепартамента США заявил, что в Госдепе знают про сообщения СМИ о подобной деятельности и будут расследовать все подобные случаи. Однако, по некоторым данным, с приходом Джо Байдена администрация США может ослабить санкции против PDVSA и Венесуэлы, пересмотреть санкционную политику Минфина США и выработать новую стратегию. С другой стороны, не исключено, что новая команда будет сокращать не сами санкции, а злоупотребление ими.