ФНС насчитала 13 трлн рублей на заграничных счетах россиян

ФНС России

На счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит более 13 трлн рублей., что по нынешнему курсу составляет около 177 млрд долларов. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил, выступая на Гайдаровском форуме заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач.

"На сегодня мы видим, россияне располагают в целом по миру [...] 700 тысячами финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов - юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей. Серьезные активы", - сказал Вольвач.

Как отметил замглавы ФНС, что в эту сумму включены средства из банков в тех странах, информацию откуда его ведомство получает в рамках автоматического обмена данными с аналогичными структурами из других государств.

Такие данные российская налоговая служба получает в рамках автоматического обмена информацией с другими странами.

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.