Пресс-служба Правительства России Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Пресс-служба Правительства России

Минск и Москва подписали соглашение об условиях поставки нефти в Белоруссию, заявил премьер-министр страны Роман Головченко по итогам визита в Москву и встречи со своим коллегой Михаилом Мишустиным. Головченко цитирует "Интерфакс".

"Отдельное соглашение (подписано сегодня. - Прим. "Интерфакса") регулирующее условия поставки энергоносителей, в частности нефти в Беларусь", - сказал Головченко журналистам во вторник. Он отметил, что соглашение "в принципе соответствует интересам Белоруссии".

На уточняющий вопрос по условиям соглашения Головченко заявил, что "в принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопрос оплаты поставок энергоносителей".

Как сообщалось, правительства Белоруссии и России в конце марта договорились о порядке формирования цены поставляемой в республику российской нефти. Компромисс был найден после трехмесячного моратория на поставки нефти из РФ в Белоруссию, так как белорусская сторона отказалась уплачивать российским нефтяным компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Свою позицию Минск объяснил резким падением мировых цен на нефть.

В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил, что в руководстве России намекают на поглощение Белоруссии и включение ее в состав РФ в обмен на установку единых цен на энергоносители, передает РБК.

На этом фоне Белоруссия начала альтернативный импорт нефти, закупив через порты Литвы и Украины несколько танкеров у независимых трейдеров, а также в Норвегии, Азербайджане, Саудовской Аравии и США.

Договоренности на уровне руководителей правительств Белоруссии и России предусматривают включение в цену поставок российской нефти премии поставщику в размере 4,7 доллара за тонну. Впоследствии суммарный объем уплаченной премии будет компенсирован Минску перечислением средств из российского в белорусский бюджет.

В соответствии с балансом, поставки нефти из РФ в Белоруссию в 2020 году согласованы в объеме 24 млн тонн, но фактический объем поставок будет значительно меньше в связи с отсутствием поставок в первом квартале и наличия альтернативного РФ импорта нефти.

В середине июня посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев оценил сумму межбюджетных трансфертов в рамках двусторонних расчетов за нефть на уровне десятков миллионов долларов. Точный объем трансферта в пользу Минска будет определен по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году.

"Окончательную сумму компенсации или, скажем, льготирования поставок нефти со стороны российских партнеров можно будет определить, когда по итогам года мы будем знать, сколько всего потребили два НПЗ (белорусских. - Прим. "Интерфакса")... Мы доложим, как только будет закрыт баланс этого года, без утайки, на какие десятки и десятки миллионов долларов была оказана поддержка в энерго-нефтяной сфере Беларуси", - сказал Мезенцев.

Также на встрече в Москве 14 июля были подписаны два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской атомной станции. По словам Головченко, благодаря этому Белоруссия "получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов", пишет "БелТА".

Премьер-министр Белоруссии отметил, что принципиальная договоренность о подписании этих документов была достигнута главами двух государств Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. "Но заняла достаточно продолжительное время практическая отработка вопросов, чтобы мы полностью смогли соблюсти свои интересы", - заключил премьер-министр.