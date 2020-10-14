Введение ЦБ цифрового рубля эксперты назвали преждевременным: это дополнительные расходы бюджета

steveheap / DepositPhotos Накануне Банк России представил консультационный доклад, в котором проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Анонсированное Банком России введение цифрового рубля (внедрение цифровой национальной валюты) эксперты назвали преждевременным.

Накануне Банк России представил консультационный доклад, в котором проанализировал возможные варианты реализаций цифрового рубля, его преимущества и сферы применения. Такой цифровой рубль по аналогии с наличными деньгами будет иметь уникальный цифровой код и выпускаться Банком России.

Однако в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) отметили, что такое нововведение потребует создания соответствующей инфраструктуры, а это приведет к дополнительным расходам бюджета или Банка России, а также внесения изменений в законодательство РФ.

Как заявила ТАСС старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, "цифровой рубль - это пока еще сложный продукт для понимания и использования населением. Для проведения безналичных платежей уже существует достаточное количество платежных систем и сервисов, а для осуществления ежедневных покупок можно воспользоваться банковской картой, которая принимается уже практически везде, или наличными. Поэтому ввод цифрового рубля представляется в нынешних реалиях несколько преждевременным".

При этом Караваева отметила, что введение такого дополнительного средства платежа может быть полезным с точки зрения дополнительного мониторинга расчетов и платежей населения, а также контроля за объемом и динамикой денежной массы. "В отличие от криптовалюты, цифровой рубль, очевидно, будет находиться под контролем регулятора как эмиссионного центра", - сказала аналитик.

Отметим, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято. Однако в ЦБ подчеркивают, что активно прорабатывать этот вопрос с экономической и технологической точек зрения необходимо уже сейчас. До 31 декабря 2020 года регулятор планирует получить отзывы экспертов и участников рынка по поводу инициативы.

Как пишут "Ведомости", поясняя разницу между наличными, безналичными и цифровыми рублями, наличные деньги - это банкноты с уникальными номерами, безналичные - это записи на счетах в коммерческих банках, а цифровые - это коды, которые будут храниться в специальных электронных кошельках и переход цифрового рубля от одного пользователя к другому будет сопровождаться передачей кодов. Но сравнивать цифровой рубль с криптовалютой некорректно, поскольку существующие сейчас популярные криптовалюты представляют собой децентрализованные деньги, эмиссией которых не занимается какое-то одно конкретное учреждение.

Цифровой рубль, как предполагается, станет доступен всем: гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. И будет выполнять все три базовые функции денег (средство платежа, мера стоимости, средство сбережения). При этом все три формы российской валюты будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 наличный рубль эквивалентен 1 безналичному, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них.

Цифровым рублем можно будет расплачиваться как онлайн, так и офлайн без интернета, указывает регулятор. Сейчас же безналичными деньгами нельзя расплатиться, если отсутствует подключение к сети. На счет в банке могут начисляться проценты в отличие от наличного или цифрового рубля.

Одна из основных задач введения цифрового рубля - сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Благодаря цифровому рублю должен возрасти охват населения финансовыми услугами, которые станут доступнее, что в итоге улучшит качество жизни, отмечают в Банке России.

Как отмечает РБК, ЦБ рассматривает три варианта выпуска цифрового рубля - с помощью технологии децентрализованного распределенного реестра (блокчейн), централизованного реестра или гибридного типа.

Централизованный реестр более производителен, но менее устойчив к различного рода инцидентам по сравнению с децентрализованным. Выбор платформы будет влиять и на методы обеспечения информационной безопасности.

"С точки зрения информационной безопасности цифровая валюта или сетевые средства расчетов при соблюдении несложных правил цифровой гигиены являются более безопасными, чем любая классическая валюта", - говорит гендиректор Group-IB Илья Сачков. В целом для цифрового рубля (если он будет выпускаться с использованием технологии блокчейна) актуальны все те же сценарии атак, как и для других криптовалют, добавляет замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Это банковские трояны, фишинг, мошенничество, перевыпуск сим-карт, хищение криптоключей и т.д.

"Технологии, которые применяются для создания и обращения цифровой валюты, уже довольно хорошо изучены и вполне безопасны", - считает ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Появление цифрового рубля - логичный шаг для финансового сектора, заключает он.