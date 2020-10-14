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"Московский кредитный банк" (МКБ) и ПАО "Россети Московский регион" заключили договор овердрафта на сумму 3 млрд рублей. Средства пойдут на пополнение оборотных средств компании.

"Россети Московский регион - один из ключевых клиентов МКБ, на текущий момент компании открыт расчетный счет, заключено соглашение на кредитную линию. Овердрафт, предоставленный МКБ, позволит обеспечить дальнейшее эффективное развитие деятельности компании", - отметил директор департамента по работе с промышленными предприятиями МКБ Александр Афонин.

Основным видом деятельности ПАО "Россети Московский регион" является оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и Московской области.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru