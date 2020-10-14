ВСЕ ФОТО Минздрав с ноября изменит систему начисления надбавок медикам, работающим с COVID

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в его ведомстве готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам

Пресс-служба Президента России Новый вариант выплат будет базироваться на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену

АГН Москва

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в его ведомстве готовятся документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID, в зависимости от отработанного времени.

"Готовятся документы, да", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отвечая на вопрос о переходе с ноября на новую систему начисления стимулирующих выплат для медработников.

По словам главы Минздрава, медики ранее обращались в кабинет министров для пересмотра формата начисления стимулирующих выплат, отмечая, что они должны соблюдать справедливое распределение в зависимости от отработанного времени.

Мурашко не остановился на подробностях, как именно теперь будут осуществляться выплаты, однако в конце сентября об этом говорила президенту РФ на совещании правительством вице-премьер Татьяна Голикова.

Говоря о "новом варианте выплат", заместитель председателя правительства страны сообщила президенту Владимиру Путину, что он будет базироваться "на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену".

"Речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены (в стационаре врачи получают 80 тысяч рублей, средний медперсонал - 50 тысяч, младший медперсонал - 25 тысяч), могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену. Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. Исходя из такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то соответственно осуществляется большая выплата", - объяснила Голикова.

"Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это компетенция руководителя медицинской организации, который соответствующим образом будет учитывать отработанное время. Мы считаем, что это более социально выверенный подход, более справедливый, и мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса по выплатам будет предложено исходя из будущей эпидситуации", - сказала вице-премьер.

Он упомянула и социальных работников, которые также получают соответствующие социальные выплаты. "Здесь несколько иной порядок оплаты врачей, среднего медперсонала, младшего медперсонала, социальных, педагогических работников, технического персонала и административно-управленческого. Их смена длится 14 дней, в случае если в стационаре установлен COVID. И здесь также предлагается перейти на фактически отработанное время", - подчеркнула Голикова.

В свою очередь президент назвал такую систему выплат социально справедливой. Тогда же он дал указание Министерству финансов РФ обеспечить необходимое финансирование.