Tallula / DepositPhotos Жители Белоруссии забрали из банков больше миллиарда долларов на фоне протестов

Tallula / DepositPhotos

Жители Белоруссии в августе забрали из банков 624 млн долларов с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей - с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около 389 млн долларов) - со срочных вкладов.

Общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов превысил $1 млрд, заметил Forbes, изучив статистику на сайте Национального банка страны. Для сравнения, в июле отток с депозитов в валюте составил $55,3 млн, с переводных депозитов - 5,5 млн белорусских рублей, со срочных вкладов - 108,1 млн рублей.

11 сентября агентство S&P пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте со "стабильного" на "негативный". "Мы отмечаем усиление рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса Республики Беларусь после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года. Резиденты конвертируют свои сбережения в иностранную валюту и выводят часть средств из банковской системы, что обусловило обесценение белорусского рубля почти на 20% с начала года и увеличение долга расширенного правительства, который почти полностью номинирован в иностранной валюте. По нашему мнению, повышенная политическая неопределенность может сохраняться на протяжении длительного времени, что окажет давление на среднесрочные перспективы роста Беларуси", - говорилось в релизе S&P.

9 сентября стало известно, что власти России попросили руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не ограничивать доступ Белоруссии к рублевой ликвидности. Такой шаг связан с опасениями о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование. По данным собеседников Reuters, власти России обеспокоены возможностью повторения "украинского сценария", когда российские кредиторы были вынуждены списать крупные суммы после введения Киевом санкций в отношении местных "дочек" российских госбанков.

В начале сентября агентство Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги АСБ Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка и БПС-Сбербанка (принадлежит российскому Сбербанку). Причиной этого стали риски для ликвидности из-за изъятия депозитов.

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что некие "внутренние негодяи" на фоне происходящих в стране протестов, связанных с непризнанием гражданами официальных итогов выборов президента, пытаются дестабилизировать финансовый рынок, однако у государства достаточно резервов, чтобы не допустить обвала курса национальной валюты. Глава государства также сообщил, что удержать курс поможет договоренность с Россией о рефинансировании ранее выданного Белоруссии кредита в 1 млрд долларов. Эти деньги Минск не будет возвращать Москве, а использует для стабилизации финансовой системы.