Рубль заметно подешевел к доллару и евро в ожидании новых санкций США

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Курсы доллара и евро начали резко дорожать в ходе торгов на Московской бирже после того, как американские СМИ сообщили о планах США ввести санкции против госдолга России. Как следует из данных торгов на сайте биржи, валюта США на максимуме торговалась по 77,5 рубля, что на 1,63 выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро вырос до 92,77 рубля (+1,83 рубля).

По состоянию на 10:07 мск, доллар снизил темпы роста, закрепившись на отметке 76,99 рубля (+1,12 рубля). Единая европейская валюта к этому времени торговалась по 92,22 рубля (+1,28 рубля). Июньские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне достигли $66,5 (+4,5%), майские фьючерсы нефти бренда WTI торгуются на уровне $63 (+4,7%).

По информации The Wall Street Journal, власти США собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня. В то же время учреждения США по-прежнему смогут торговать облигациями на вторичном рынке, сохранив при этом некоторые иностранные инвестиции, имеющие важное значение для российской экономики.

Как ранее передавали Bloomberg и Reuters, ограничительные меры будут введены в ответ на предполагаемые неправомерные действия со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы. Официально о них могут объявить уже до конца дня.

По данным агентств, под новые санкции США попадут как физические, так и юридические лица: должностные лица в правительстве и разведке, а также десятки организаций, в том числе компании, которые действуют за пределами России в интересах Москвы. Также меры могут ввести в отношении СМИ, которые, по мнению Вашингтона, распространяли дезинформацию во время предвыборной кампании 2020 года.