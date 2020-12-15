Demanna / DepositPhotos Соглашения предусматривают, в частности, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно

Demanna / DepositPhotos

Соглашение о сдерживании цен между торговыми сетями и поставщиками сахара и подсолнечного масла предполагает введение фиксированных цен только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов .

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - цитирует "Интерфакс" выступление замминистра в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, во вторник правительство сообщило, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, касающихся стабилизации цен на продукты питания. Одно из них касается заключения специальных соглашений между производителями продовольствия и торговыми сетями о снижении и поддержании на "нормальном уровне" цен на определенные виды товаров. Данные соглашения должны быть подписаны не позднее 20 декабря, заявлял глава правительства.

По данным источника на рынке розничной торговли, подписание запланировано на пятницу, 18 декабря.

Соглашения предусматривают, в частности, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.