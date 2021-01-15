Правительство РФ рассмотрит запрет на покупку банков государством

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Как рассказали РБК в пресс-службе Минфина, законопроект поступил на рассмотрение в министерство еще в 2019 году и был согласован.

Проект содержит поправки в закон "О защите конкуренции": в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда.

Необходимость введения подобных ограничений назрела из-за ситуации в финансовом секторе: как говорится в пояснительной записке к законопроекту, доля государства на банковском рынке еще в 2018 году достигла 70%, и принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

Рост доли государства в банковском секторе во многом связан со схемой санации кредитных организаций, запущенной Банком России в 2017 году: он начал становиться собственником санируемых банков, предоставляя им средства для оздоровления. С тех пор под контроль регулятора перешли, в частности, банк "Открытие" с присоединенным Бинбанком, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк и Московский индустриальный банк. ЦБ планировал продажу находящихся у него в собственности активов, но не раз переносил ее сроки.

При этом Минэкономразвития не только оставило возможности для совершения покупок в финансовом секторе государством и связанными с ним структурами, но и расширило перечень исключений. Так, госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства - в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран.

Запрет также не распространяется на рыночные сделки, а именно сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы. Покупатели с госучастием смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд. Кроме того, Центробанк по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения.

По данным Ассоциации банков России, на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74%: этот показатель существенно не менялся с 2017 года. На санируемые банки, подконтрольные ЦБ, приходится лишь 3% активов системы, на которые и планируется снизить долю государства. В то же время, по словам экспертов, предложенные запреты не решат проблему слабой конкуренции, однако сам факт появления такого законопроекта показывает, что большая часть элит не видит необходимости дальнейшего усиления роли государства в финансовом секторе. В Банке России полагают, что обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи, однако при слабом спросе активы санированного банка можно будет продать другому госбанку.