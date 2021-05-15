Россия оказалась на первом месте в мире по состоянию миллиардеров относительно ВВП страны

GrinPhoto / DepositPhotos Алексей Мордашов

Пресс-служба президента России

Россия оказалась на первом месте в мире по состоянию миллиардеров относительно ВВП страны. На долю богатейших людей России приходится около 35% от внутреннего валового продукта, говорится в колонке аналитика американской консалтинговой компании Morgan Stanley Ручира Шармы для Financial Times.

Шарма составил рейтинг на основе списка миллиардеров Forbes о состоянии миллиардеров по стране происхождения и оценках размера ВВП страны по данным Международного валютного фонда. Второе место занимает Швеция (богатство миллиардеров составляет 30% от ВВП страны), на третьем - Индия (20% от ВВП). В пятерку также вошли США и Франция (19% и 17% соответственно).

В отдельном списке миллиардеров самое большое состояние по отношению к национальному ВВП имеют основатель компании Inditex испанец Амансио Ортега (77 млрд долларов), и владелец холдинга Grupo Carso мексиканец Карлос Слим (63 млрд долларов) - по 5,3% от ВВП. Состояние главы российской компании "Северсталь" Алексея Мордашова оценивается в 29 млрд долларов, что составляет 1,7% ВВП России. Самый богатый человек в мире, основатель компании Amazon Джефф Безос владеет состоянием, которое равно 0,8% ВВП США (177 млрд долларов).

В рейтинге Шармы все миллиардеры разбиты на три группы. В первую вошли те, кто унаследовал состояние от родственников, во вторую - заработавшие состояние в технологических областях и на производстве, эту группу миллиардеров аналитик называет "хорошими".

В категорию "плохих" попали бизнесмены, чье состояние зиждется на сфере недвижимости, добыче полезных ископаемых и других отраслях, которые менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией. Больше всего "плохих" миллиардеров приходится на Мексику и Россию. "Хорошие" сосредоточены в Тайване, Китае, Южной Корее, Индонезии и Австралии. По числу наследных миллиардеров лидируют Германия и Франция.