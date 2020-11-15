Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписано в воскресенье в Ханое

ASEAN Это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Фото: ASEAN Secretariat / flickr.com

Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписано в воскресенье в Ханое. Это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле соглашение подписано в рамках состоявшегося в Ханое под председательством Вьетнама в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.

Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП. Оно, как отмечается в итоговом заявлении, предусматривает либерализацию торговли в регионе, что "будет способствовать его экономическому процветанию".

Как отмечалось на совещании, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению стран АСЕАН в постпандемический период. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в 28 трлн долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономики стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран, заключивших соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, может вырасти до 100 трлн долларов.

В переговорах изначально принимали участие 10 стран - членов ассоциации и шесть крупнейших торгово-экономических партнеров блока, с которыми у него были заключены соглашения о свободной торговле: Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Позднее Индия вышла из переговорного процесса, выступив против планируемого полного снятия торговых барьеров на территории ВРЭП.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет все страны Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.

Во ВРЭП входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.