Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве правительства России предоставлять в 2020 году другим странам государственные кредиты, не предусмотренные планом

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 млрд долларов

Пресс-служба Президента России

Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве правительства России предоставлять в 2020 году другим странам государственные кредиты, не предусмотренные планом, пишет газета "Коммерсант". Такие кредиты будут предоставляться за счет ассигнований, установленных программой кредитов, и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета на 1 января 2020 года.

Поправка правительства, которая позволяет кабмину в текущем году предоставлять госкредиты, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы, появилась только в редакции ко второму чтению. Она была внесена в рамках другого законопроекта - о включении в бюджетную систему России бюджетов муниципальных округов.

Также депутаты одобрили поправку председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о возможности внесения изменений в бюджет на основании решений правительства по госкредитам - без правки бюджета. Это позволит правительству предоставлять кредиты сверх лимита.Андрей Макаров уточнил, что речь идет именно о предоставлении кредитов иностранным государствам, а не юрлицам.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 млрд долларов.