Президент Владимир Путин в 2020 году получил 9 994 692 рубля дохода, говорится в его декларации о доходах и имуществе. Документ, как передает "Интерфакс", опубликована на сайте Кремля. В 2019 году доход главы государства составил 9,726 млн рублей, в 2018 году - 8,6 млн рублей.

Список декларируемого президентом имущества годами не меняется. У него остаются в собственности квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место. Также у него два автомобиля ГАЗ-М21, "Нива" и автоприцеп "Скиф".

В 2017 году доход Путина превысил 18 млн рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.

Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина в первый год на этом посту вырос на 9,3% по сравнению с предыдущим - последним годом работы в Федеральной налоговой службе.

Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабинета министров, доход Мишустина за 2020 год составил 19,9 млн рублей. Это примерно на 1,7 млн рублей больше 2019 года, когда, согласно аналогичной декларации, Мишустин, еще будучи главой ФНС, заработал 18,2 млн рублей.

"Возглавив Федеральную налоговую службу, он передал принадлежащие ему активы в управление жене", - отметили в правительстве. Доход супруги Мишустина, согласно декларации, в 2020 году составил 63,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с данными за 2019 год на 16,6%. "В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках", - сказал представитель Белого дома.

Из опубликованных в пятницу данных следует, что общий доход четы Мишустиных вырос в 2020 году на 14,8% и составил 83,8 млн рублей. Кроме того, в пользовании у Мишустиных и их сына находится квартира площадью 141,6 кв.м, а также участок 5500 кв. м. и дом 861,2 кв. м. Помимо этого, в декларации указано, что супруге премьера принадлежит кроссовер Ford Kuga.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам 2020 года сохранил лидерство среди членов кабинета министров с самым высоким доходом. С существенным отрывом от него второе место по величине декларации за прошлый год занял министр транспорта Виталий Савельев, пришедший в правительство уже в конце года с поста главы ПАО "Аэрофлот". На третьем месте - экс-CEO ПАО "РусГидро", министр энергетики Николай Шульгинов.

Савельев, возглавивший Минтранс в первой декаде ноября 2020 года, отчитался о доходе в размере 359,4 млн рублей. Также в собственности экс-главы "Аэрофлота" находятся шесть земельных участков суммарной площадью 0,7 га, пять жилых домов площадью от 316,2 до 503,4 кв. м, три квартиры размером 207,4-292,8 кв. м и нежилое помещение на 3,66 тыс. кв. м. Помимо недвижимого имущества Савельев владеет BMW Х5 и Bentley Continental GT.

На третьем месте по величине задекларированных доходов оказался также новый член кабинета министров, глава Минэнерго Шульгинов, до ноября 2020 года возглавлявший "РусГидро". По итогам прошлого года он заработал 201,7 млн рублей. В долевой собственности у министра энергетики задекларирован жилой дом в Испании площадью 284,2 кв. м. В России он владеет квартирой на 174,4 кв. м и двумя машиноместами. У Шульгинова три автомобиля - ГАЗ 21, Chevrolet Orlando и Dodge RAM 1500.

Продолжил сокращать доходы вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В 2020 г. он заработал всего 42,3 млн рублей против 180 млн рублей годом ранее. В 2018 году Трутнев был лидером по величине декларации с доходом более 0,5 млрд рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин за 2020 год заработал 24,2 млн рублей против прежних 17,4 млн рублей. В индивидуальной собственности чиновника значатся два земельных участка площадью 872 и 995 кв. м и два жилых дома площадью 614 и 205 кв. м соответственно. В собственности дочери Хуснуллина также зарегистрирована квартира площадью 186 кв. м.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, в 2020 году заработал 19,064 млн рублей, за год его доход снизился на 2,9 млн рублей. В его собственности - 1/4 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира площадью 202 кв.м, автомобиль Mercedes Вenz Ml500. В служебном пользовании - земельный участок и жилой дом. Супруга вице-премьера заработала за год около 200 тыс. рублей.

Доходы вице-премьера РФ Александра Новака (до ноября 2020 года занимал должность министра энергетики) в прошлом году увеличились почти в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составили 43,838 млн рублей. В собственности у Новака по-прежнему находились земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, две квартиры (121,6 кв. м и 145,7 кв. м) и два мотоцикла. Кроме того, в прошлом году бывший министр энергетики обзавелся гаражом (92,9 кв. м) и жилым домом (411,6 кв. м).

Министр обороны России Сергей Шойгу заработал в прошлом году 15 млн 925 тыс. рублей, его жена - 12 млн 392 тыс. рублей. В 2019 году министр обороны РФ задекларировал доход в 12 млн 598 тыс. рублей, а его жена - в 11 млн 56 тыс. рублей.

В собственности у главы военного ведомства остаются два земельных участка площадью 2 тыс. 807 и 17 тыс. 193 кв. метра, жилой дом площадью 1240 кв. метров, квартира площадью 56,8 кв. метра, гараж на 133 кв. метра и мастерская площадью 153,4 кв. метра. Страна расположения - Россия. Такое же имущество числится и за женой Шойгу. У супругов все так же нет личных автомобилей.

Доход главы МИД РФ Сергея Лаврова за 2020 год составил 10 млн 234 тыс. 582 рубля, - на 20,5% больше, чем в 2019 году (8 млн 489 тыс. 293 рубля). У него в собственности, как и в предыдущие годы, квартира в 247 кв. метров и гараж в 17 кв. метров. Доходы супруги Лаврова в 2020 году составили 2 млн 132 тыс. 354 рубля - в шесть раз больше, чем в 2019 году (353 тыс. рублей).

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов задекларировал за 2020 год чуть более 12 млн рублей доходов, его супруга - 1,3 млн рублей.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в 2020 году заработал 73,2 млн рублей, а из транспортных средств владеет двумя мотоциклами и микросамолетом. В совместной собственности министра и его супруги находятся два земельных участка площадью 1 174 кв.м и 98 кв.м, а также жилой дом площадью 601,4 кв.м. В декларации уточняется, что Файзуллин приобрел недвижимость за счет кредитных средств, а также денег, полученных от продажи другой недвижимости.

Самый скромный доход за 2020 год в правительстве задекларировала министр культуры Ольга Любимова, она заработала за прошлый год 9 млн рублей, в ее собственности четыре земельных участка (1112 кв. м, 1117 кв. м, 200 кв. м, 410 кв. м, а также в долевой собственности жилой дом (171,8 кв. м) и квартира (91,2 кв. м).

Чуть больший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов - 9 млн 463 тыс. 840 рублей. У него в собственности два земельных участка площадью 1125 кв. м, на которых построены дачи (145,5 кв. м и 311,6 кв. м), два "жилых строения" (213,6 кв. м и 49,5 кв. м), доли в нескольких жилых помещениях и гараж.

На третьем месте среди членов правительства с самым скромным доходом - глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно декларации, его доход за прошлый год составил 9 млн 980 тыс. 172 рубля.